17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Festival, Dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve toplulukların sahneleyeceği eserlerin de içinde olduğu 13 eser, 22 temsil ile her yaştan seyircinin beğenisine sunulacak.

AÇILIŞ, ULUSLARARASI ALANDA TANINAN ÜNLÜ REJİSÖR JEAN-LOUIS GRINDA'NIN PRODÜKSİYONU "LUCİA Dİ LAMMERMOOR" OPERASININ PRÖMİYERİ İLE…

21 Mayıs 2026’da, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde festivalin açılış eseri "Lucia Di Lammermoor" operası İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

İtalyan romantik operasının başyapıtlarından "Lucia di Lammermoor" operası ile açılışı gerçekleştirilecek festivalde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, orkestrası, korosu ve bale topluluğu muhteşem bir prömiyere damga vuracak. 23 ve 30 Mayıs Cumartesi günleri de seyirci ile buluşacak olan eser, festivalin konuklarından dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grinda tarafından sahneye konuluyor.

Librettosu Sir Walter Scott'un "Lammermoor Gelini" adlı romanından hareketle Salvadore Cammarano'ya ait eser; orkestra şefleri Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde sahnede olacak. Eser, İskoçya'nın sisli ve kasvetli atmosferinde geçen ve düşman aileler arasında sıkışmış genç bir kadın olan Lucia'nın trajik aşk hikâyesini konu alıyor.

GÜNÜMÜZE UYARLANAN DİSTOPİK BİR YORUM: "PİNOKYO.EXE"

22 ve 24 Mayıs’da 2026, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar için Bir Kukla" adlı modern dans eseri festivalin çarpıcı eserlerinden biri olarak sahnede olacak.

Carlo Collodi'nin ünlü klasik hikâyesinin teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden kurgulandığı eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTİst) tarafından sahneleniyor. Yalnız günlerini eski bir televizyonun karşısında geçiren yaşlı bir adam ile ona getirilen gizemli "sentetik çocuk" arasında doğan beklenmedik bağ, bambaşka bir evrenin kapılarını aralıyor. Devreler ve kodlanmış anılarla yaratılan bu yeni Pinokyo, durağan yaşam ritmini bozarak hem şiirsel hem de tedirginlik uyandıran bir dönüşüm yaratıyor. Koreograf Erica Silgoner'in sahneye koyduğu eserde, müzik tasarımı Murat Gökçe Özücoşkun'a, ait.

FESTİVALDE İKİ GÜN GENÇ BALE SANATÇILARINA AYRILDI

7.İstanbul uluslararası bale yarışması final gecesi, ödül töreni ve gala gecesi festival kapsamında izlenebilecek. Uluslararası bale dünyası tarafından yakından takip edilen ve bu yıl 28 Mayıs - 1 Haziran 2026 tarihlerinde 7. kez yıldızlarını arayan yarışmanın Final Gecesi, Ödül Töreni ve Gala Gecesi'nde tüm madalya kazanan dansçıların ve konuk yıldız sanatçıların performansları ile muhteşem bir bale şöleni seyirciyi bekliyor.

Gecede, genç dansçıların performanslarının yanı sıra, dünya sahnelerinde dans etmiş duayen yıldız dansçılar Efe Burak (Béjart Balesi Baş Dansçısı), Anna Tsygankova (Hollanda Ulusal Balesi Baş Dansçısı), Giorgi Potskhishvili (Hollanda Ulusal Balesi Baş Dansçısı), Maria Kochetkova (Uluslararası Konuk Sanatçı) ve Daniil Simkin (Uluslararası Konuk Sanatçı) performansları ile sahnede olacak.

ANTİK DÜNYANIN ALTIN ÇAĞLARINDA KADINLAR SAHNEDE OLACAK

1 Haziran’da"Altın Çağın Kadınları" adlı barok konser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Festivalin konuk orkestra şefi Giulio Prandi ve klavsende Paolo Villa eşliğinde solistler: sahnede olacak. Homeros'un destanlarında yankılanan sesler, Sappho'nun şiirlerinde dile gelen tutku, tragedyalarda sahneye çıkan kadın karakterler; insanlığın ortak hafızasında silinmez izler yaşam bulacak.

GENÇ YETENEKLER SEYİRCİ İLE BULUŞUYOR

2 Haziran’da, AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek "Opera Studio Sezon Finali" konseri, yıl boyu aldıkları eğitim ve sahne deneyimlerinin bir derlemesini paylaşmaya hazırlanan genç yetenekleri festival seyircileri ile buluşturacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 2025-2026 sanat sezonunda hayata geçirilen ve Sedat-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı iş birliği ile genç opera şarkıcılarının kendi alanlarında yetkin isimler ile bir araya getirilerek birçok konuda eğitim almalarına ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan "Opera Studio İstanbul Projesi Genç Yetenekleri" solistleri sahnede olacak.

ZAMANSIZ AŞKIN DANSI! "KUĞU GÖLÜ" BALENİN ZARAFETİNİ AKM'YE TAŞIYACAK

3 ve 10 Haziran’da, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sahnelenecek "Kuğu Gölü" balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonu ile sahnelenecek.

Marius Petipa ve Lev Ivanov'un koreografisinden esinlenerek festivalin konuk koreografı Ricardo Amarante tarafından sahneye taşınan eserde, göl kenarında lanetlenmiş bir prensesin kader ve aşk arasındaki dramatik yolculuğu muhteşem müzik, etkileyici koreografi ve görsel anlatımla sahneye taşınacak. İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşliğinde büyüleyici bir aşk hikâyesinin anlatıldığı ve adeta bir bale şölenine dönüşüyor.

DOĞU'NUN GİZEMLİ RÜZGÂRI BATI'NIN NOTALARIYLA BULUŞUYOR… "SULEIKA LIED AKŞAMI"

3 Haziran’da, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"nda ölümsüzleştirdiği Suleika'nın zarif karakteri, Romantik dönemin en güzel liedlerinin seslendirileceği “Suleika Lied Akşamı” konseri ile hayat bulacak.

Ünlü bestecilerin notalarında, piyanoda Ahmet Sait Karabulut eşliğinde yeniden canlanan bu eserler, festivalin konuğu solist soprano Carolina Ullrich ile izleyiciyi edebiyat ile müziğin büyülü uyumunda bir Lied Akşamı'na davet ediyor.

"KIZ DOĞDU / III" VE "HİÇ KUŞ YOK" MODERN DANS ESERLERİ SAHNELENECEK

4 Haziran’da, AKM Tiyatro Salonu'nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans İstanbul Topluluğu (MDTİst) tarafından sahnelenecek "Kız Doğdu / III" ile ilk kez festival kapsamında izlenebilecek "Hiç Kuş Yok" ile festival devam ediyor.

Müzikleri Ah! Kosmos'a ait, konsept ve koreografisi Aslı Öztürk imzası taşıyan ve doğumu hüzünle özdeşleştirilen tüm kadınlara ithafen oluşturulan "Kız Doğdu / III" eserinden sonra gecenin diğer performansı olan "Hiç Kuş Yok", 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında dünya prömiyerini yapacak. Eser koreografisi Ferhat Güneş, müzik ve ses tasarımı Özge Arslan’a ait.

BİR BAŞYAPIT İLE İKİ GECE SANAT ŞÖLENİ YAŞANACAK… “LA TRAVIATA”

5 ve 6 Haziran’da, AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile festivalin konukları Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Sanatçıları muhteşem bir başyapıt olan "La Traviata" operasını sahneleyecek.

Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın (oğul) romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşımaktadır. Verdi'nin müziği bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta'nın melankolisi, Alfredo'nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları her biri ayrı ayrı müzikal olarak canlandırılmakta, her notada ve her melodide karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne serilmektedir. Eserin rejisi ve dramaturjisi Recep Ayyılmaz'a ait.

Orkestra şefleri Eyyub Quliyev ile Zdravko Lazarov'un dönüşümlü yönetimlerindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde dönüşümlü olarak "Violetta Valery" rollerinde Inara Babayeva ve Evren Işık Yasemin, "Alfredo Germont" rollerinde Mert Süngü ve Ramil Qasimov, " sahnede olacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL BİR ESER… "KÜÇÜK PRENS" DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPACAK

6 ve 10 Haziran’da, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, “Küçük Prens” çocuk oyunu İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez festivalin minik seyircilerine özel sahnelenecek. İki gün, dört temsil ile çocuklara hayal kurmanın yanı sıra sorumluluğu, dostluğu, sadakati ve sevmenin anlamını da anlatacak "Küçük Prens" eseri, orkestra şefi Ahmet Sait Karabulut yönetiminde, Şahan Gürkan rejisiyle sahnelenecek.

GECENİN EN KARANLIK ANINDA BELİREN İLK IŞIKLAR: "AURORA"

8 Haziran’da AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde Devlet Çok Sesli Korosu ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi ortak konseri “Aurora” konseri seslendirilecek.

En karanlık anın ardından doğan ilk ışık AURORA; bize en çok ihtiyacımız olduğu anda bizi bize anlatır. İsveçli kadınların deniz aşırı sevdiklerine fısıldadığı şarkılar akm opera sahnesinde aurora konseri ile hayat bulacak.Koro şefi Burak Onur Erdem yönetiminde Devlet Çok Sesli Korosu ile Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçıları sahnede olacak.

FESTİVAL KAPANIŞI "SARAYDAN KIZ KAÇIRMA" OPERASI İLE YAPILACAK

8 ve 9 Haziran’da, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Saraydan Kız Kaçırma" sahnelenerek kapanış eseri olarak sanatseverlerle buluşturulacak. Orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Paolo Villa yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ve DOB solistleri ile sahneleniyor.

Kahramanlık, aşk, özgürlük ve onur gibi evrensel temaları işlerken dönemin sosyal sınıf yapıları ve harem kültürü hakkında da önemli izlenimler sunan eser, Caner Akın rejisi ve Tan Sağtürk koreografisi ile sahneleniyor.