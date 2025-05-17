18 Mayıs'ta ücretsiz müze deneyimi! İşte kapılarını açacak müzeler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ, 18 Mayıs Müzeler Günü’ne özel olarak başlattığı kampanya ile birçok müzeyi vatandaşlara ücretsiz olarak açıyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını barındıran müzeler ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kampanya çerçevesinde, birçok müze ziyaretçilere ücretsiz olarak açılacak. Vatandaşlar, bu tarihi ve kültürel mekanları sabah 09.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz gezebilecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Radar Türkiye uygulaması üzerinden QR kodu ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek.
İşte 18 Mayıs Pazar günü ziyaretçilere kapılarını ücretsiz açacak müzeler:
YEREBATAN SARNICI
İstanbul’un tarihi yarımadasında yer alan ve dünyanın önemli kültür miraslarından biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı, çağdaş müzecilik anlayışıyla restore edilerek ziyaretçilerini ağırlıyor. İBB Miras tarafından yenilenen sarnıç, büyüleyici atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, Yerebatan Sarnıcı'nda tarihi dokuyu yakından hissedip, mistik atmosferde tarihte bir yolculuğa çıkma fırsatı buluyor.
ŞEREFİYE SARNICI
Dünyanın 360 derece projection mapping sisteminin entegre edildiği en eski yapı olan Şerefiye Sarnıcı, ziyaretçilerine unutulmaz bir müze deneyimi sunuyor. 1600 yıllık geçmişiyle dikkat çeken sarnıç, İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment iş birliğiyle gerçekleşen "Su Medeniyeti İstanbul" adlı gösterimle büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Ziyaretçiler, tarihin sanat ve teknolojiyle buluştuğu bu eşsiz yapıyı ücretsiz gezme şansı bulacak.
PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ
Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 29 Mayıs 1453 sabahını dijital bir yorumla yeniden canlandırıyor. İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment iş birliğiyle gerçekleştirilen “Sultan Mehmed’in Rüyası” isimli projection mapping gösterisi, II. Mehmed’in şehzadelikten başlayıp Konstantinopolis’i fethetme serüvenini sürükleyici bir şekilde ziyaretçilerine sunuyor. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmed’in 542 yıl önce poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonu da müzede sergileniyor.
MİNİATÜRK
Antik Çağ’dan Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan Miniatürk, İstanbul'un tarihi yarımadasının 1/87 oranında küçültülmüş modelleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. İBB Kültür AŞ ve ModelPort iş birliğiyle hazırlanan sergi, İstanbul’un tarihsel sürecini gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan mimari mirası yakından görebilecek.
DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ
Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, geleneksel müze ziyaretinin ötesinde dijital teknolojilerin kullanıldığı çok disiplinli bir müze deneyimi sunuyor. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, dokunmatik ekranlar ve yapay zekâ destekli interaktif uygulamalarla donatılan merkezde, eserlerle doğrudan iletişim kurulabiliyor. "Gelenekten Geleceğe: Kültürel Belleğin Dijital Yansımaları" sergisi, geleneksel Türk sanatlarının dijital çağdaki yansımalarını modern teknolojilerle buluşturuyor.