18 Mayıs'ta ücretsiz müze deneyimi! İşte kapılarını açacak müzeler

ŞEREFİYE SARNICI

Dünyanın 360 derece projection mapping sisteminin entegre edildiği en eski yapı olan Şerefiye Sarnıcı, ziyaretçilerine unutulmaz bir müze deneyimi sunuyor. 1600 yıllık geçmişiyle dikkat çeken sarnıç, İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment iş birliğiyle gerçekleşen "Su Medeniyeti İstanbul" adlı gösterimle büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Ziyaretçiler, tarihin sanat ve teknolojiyle buluştuğu bu eşsiz yapıyı ücretsiz gezme şansı bulacak.