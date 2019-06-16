Antalya'nın Alanya ilçesinde 19'uncu Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali düzenlendi. Kentin bin bir rengini barındıran festival, kortej geçidi ve temsili yörük göçü ile başladı. Sokaklar, bu anlamlı buluşmanın renkli görüntülerine sahne oldu.

Farklı ülkelerin kardeş kentlerinden katılımcılar, Alanya'nın geleneksel konukseverliği ile kucaklandı.



Alanya'nın kadim geleneğini temsilen de Yörükler deve üzerinde, at sırtında ve emektar traktörlerinin başında yerlerini aldı.



Tüm bu değerleri bir araya getiren, Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 19.kez düzenlendi.



Bölgenin en büyük Turizm Festivali'nde Yerli yabancı bir çok katılımcı yöresel değerlerle buluştu. Uluslararası dayanışmanın en güzel örnekleri de bu festivalde sergilendi.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılış konuşmasında festivalin amacını anlattı.



Rusya'nın Saratov Bölgesi Belediye Başkanı İvan Baboshkin (Baboşkin) ,Türkiye ve Rusya'nın kültür ve turizm yılına adanan bu festivalin ilişkileri geliştireceğini vurguladı.



Açılış konuşmalarının ardından, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı defile yapıldı. Tarihin derinliklerinden bugüne ulaşan sanatsal giysiler sergilendi. Burada da Türk-Rus dostluğunun önemi vurgulandı.





ulusal.com.tr