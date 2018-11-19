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19. Mandalina Şenliği

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, 19. Mandalina Şenliği yapıldı. En iyi mandalinalı hediyelik eşya, en iyi mandalinalı tatlı ve en iyi üretici yarışmasını kazananlara ödül verildi.

19. Mandalina Şenliği

Satsuma mandalinası ile ünlü İzmir Seferihisar’da 19. Mandalina Şenliği düzenlendi.

Şenliğin amacını anlatan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomik krizden üreticinin desteklenerek çıkılacağını belirtti.

Şenlikte en iyi mandalinalı hediyelik eşya, en iyi mandalinalı tatlı, en iyi mandalina üretici yarışmalarının galiplerine hediyeleri sunuldu.

Etkinlik kapsamında güzellik yarışması da yapıldı. Mandalina kralı ile kraliçesi belirlendi.

Şenliğin sonunda katılımcılara mandalina dağıtıldı.

Haber: Özgür Saymaz
Kameraman: Akın Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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