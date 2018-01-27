1950’lerin başında sessiz sedasız kayıplara karışan İstanbul trenine ait tüm bilgiler kitaplaştırıldı. “Kayıp Bir Demiryolunun İzinde” adlı kitap 18 yıllık bir çalışmanın sonunda yazıldı

Sessiz sedasız 1950'lerin başında kaybolan trenin hikayesi ölümsüzleştirildi.



İstanbul Kağıthane'de “Haliç-Karadeniz Sahra Hattı” adıyla hizmete giren bir tren kaybolmuştu.



Prof. Dr. Emre Dölen, koleksiyoner Mert Sandalcı ve gazeteci Hüseyin Irmak bu olayı kitaplaştırdı.



1950'den bu yana kayıp olan tren “Kayıp Bir Demiryolunun İzinde” ismiyle okuyucuya sunuldu.



18 yıllık emeğin ürünü olan “Kayıp Bir Demiryolunun İzinde” 344 sayfalık bir kitap ve İstanbul tarihinin kayıp sayfalarını aralıyor.



İstanbulluların “Kâğıthane Treni” olarak adlandırdığı kayıp tren aslında işgal yıllarında Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılmasında da görev yapıyordu.



ulusal.com.tr