Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek "1968: Yarım Asırlık Genç" sergisinin açılışına katıldı. Küratörlüğünü Bedri Baykam'ın yaptığı sergiye katılım yoğundu.

Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek "1968: Yarım Asırlık Genç" sergisini ziyaret etti.68 kuşağına ilişkin belgelerin, resim çalışmalarının, video gösterimlerinin yer aldığı sergiye sanat ve siyaset dünyasında birçok isim katıldı.Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, 68 eylemlerinin fotoğtaflarını çeken sanatçı Ergün Konuksever, oyuncu Orhan Aydın, Deniz Gezmiş’in kardeşleri Bora Gezmiş ve Hamdi Gezmiş de katılımcılar arasındaydı.Serginin küratörlüğünü ise Bedri Baykam yaptı.