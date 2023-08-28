2. Amasra Uluslararası Şehir Festivali 30 Ağustos’ta başlıyor

Amasra Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Amasra Uluslararası Şehir Festivali 30 Ağustos’ta başlıyor! Festival koordinatörlüğünü Gülten Taranç’ın üstlendiği; Bartın’ın Amasra ilçesinde düzenlenecek festival kapsamında konserler, tiyatro oyunu, film gösterimleri, atölyeler, seramik, resim ve panel etkinlikleri gerçekleştirilecek.

30 Ağustos’ta açılış kortejiyle başlayacak festivalde; ‘Kadın, Yaşam, Özgürlük’ başlığıyla yapılacak, söyleşide Nazan Kesal, Haşim Hüsrevşahi ve Berfin Zenderlioğlu konuşmacı olarak yer alıyor. 30 Ağustos akşamı ayrıca Nazan Kesal’ın tek kişilik oyunu ‘Yaralarım Aşktandır’ Barış Akarsu Kültür Parkı’nda seyirciyle buluşacak.

MÜBADELENİN YÜZÜNCÜ YILI ANISINA

Festivalde Mübadelenin 100. Yılı Anısına verilen bir dostluk konseri de yer alıyor. Stathis Oulkeroglou, Foteini Triantafyllou, Theodora Zikou, Naci Hasanefendi’nin vereceği konser 31 Ağustos akşamı Barış Akarsu Kültür Parkı’nda…

İffet Eren Boz Danışman’ın uzun metrajlı filmi Turna Misali, Berna Gençalp’in Kim Mihri, Neşe Uğur Nohutçu’nun Töz ile Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun Paramparça belgeselleri ve Selen Örcan’ın Herkesin Yapabileceği Bir Şey kısa filmi de festival kapsamında seyirciyle buluşacak.

Seramik, yaratıcı drama, film müziği atölyesi ve tasarım uygulaması da Amasra Müzesi’nde çocuklarla yapılacak keyifli etkinliklerden…

KAPANIŞ YENİ TÜRKÜ KONSERİYLE…

Festival 2 Eylül akşamı Barış Akarsu Kültür Parkı’nda yer alacak olan Yeni Türkü konseriyle son bulacak…

2.AMASRA ULUSLARARASI ŞEHİR FESTİVALİ PROGRAMI

30 AĞUSTOS 2023

12:00 DJ Burçin Plaj Partisi (Büyük Liman Mevki)

18:00 Festival Korteji -Festival Açılışı (Amasra Müzesi Önü)

Pantomim Gösterimleri

Devrek Bandosu

18:30 Dilek Menteş “MADENCİLER” Resim Sergisi (Amasra İlçe Halk Kütüphanesi)

19:30 “ KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK” Söyleşisi (Barış Akarsu Kültür Parkı)

Konuşmacılar: Nazan Kesal, Haşim Hüsrevşahi , Berfin Zenderlioğlu

Moderatör: Rıza Oylum

20.30 Fener Alayı (Küçük Liman Mevki)

21.30 “Yaralarım Aşktandır” Tiyatro Oyunu (Barış Akarsu Kültür Parkı)

Yönetmen: Berfin Zenderlioğlu

Oyuncu: Nazan Kesal

31 Ağustos 2023

12:00 DJ Burçin Plaj Partisi (Büyük Liman Mevki)

12.30 Tuba Korkmaz ve Birol Batu ile Çocuklarla Seramik Atölyesi (Amasra Müzesi Bahçesi)

16:00 Ezgi Gecegörür ile 6-11 Yaş Arası Çocuklarla Yaratıcı Drama Atölyesi (Sefa Park)

16:30Ulusal ve Uluslararası Kısa Film ve Belgesel Gösterimleri (Amasra Belediyesi Meclis Salonu)

HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY 15’

Türkiye

Yönetmen: Selen Örcan

TÖZ 40’

Türkiye

Yönetmen: Neşe Uğur Nohutçu

18:00 KİM MİHRİ* 89’

Türkiye

Yönetmen: Berna Gençalp

21:30 Mubadele’nin 100. Yılı Anısına Dostluk Konseri- Yunanistan (Barış Akarsu Kültür Parkı)

Stathis Oulkeroglou

Foteini Triantafyllou

Theodora Zikou

Naci Hasanefendi

1 Eylül 2023

12.30 Tuba Korkmaz ve Birol Batu ile Çocuklara Seramik Atölyesi (Amasra Müzesi Bahçesi)

14:30 Dilek Menteş Resim Atölyesi (Amasra İlçe Halk Kütüphanesi)

16:00 Opera Dinletisi Napolitenler: Altuğan Ünal &Zeynep ÜLBEGİ (Amasra Müzesi)

17:30“Enerji Politikaları” Söyleşisi (Barış Akarsu Kültür Parkı)

Konuşmacılar: Ahmet Akın CHP Genel Başkan Yardımcısı

Ayhan Yüksel Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı

Moderatör :Recai Çakır Amasra Belediyesi Başkanı

19:00”Turna Misali” 94’ * Film Gösterimi (Amasra Belediyesi Meclis Salonu)

Yönetmen: İffet Eren Boz Danışman

21:15 Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Konseri (Barış Akarsu Kültür Parkı)

Şef: Kemal Günüç

Solistler: Afşin Karakayış

Derya Karakayış

2 Eylül 2023

12:30 Prof Berrak Taranç ile Çocuklar için Film Müziği Atölyesi ve Tasarım Uygulaması (Amasra Müzesi)

16:00 Ulusal ve Uluslararası Kısa Film ve Belgesel Gösterimleri (Amasra Belediyesi Meclis Salonu)

HOT ROD 17’

Fransa

Yönetmen : Juliette Gilot

TYPESETTER 17’

İRAN

YÖNETMEN Nasim Forough

PARAMPARÇA 60’

Türkiye

Yönetmen: Nurdan Tümbek Tekeoğlu

17:30Amasra’da Yaşatılan Geleneksel El Sanatları Söyleşisi (Amasra İlçe Halk Kütüphanesi)

20:30 Festivalde neler oldu? (Barış Akarsu Kültür Parkı)

21:15 “YENİ TÜRKÜ” Konseri(Barış Akarsu Kültür Parkı)