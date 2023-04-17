2. Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali başlıyor
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali haftaya başlıyor. Festivalde 4 farklı kategoride toplam 40 film yarışacak.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan festivalde; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde 40 film izleyici karşısına çıkacak. Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere dört kategoride ödül alacak 12 film, 27 Nisan 2023 Perşembe günü 18:00‘de İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonunda düzenlenecek galada ödüllerine kavuşacak.
SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI HAKKINDA
1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek ‘Sait Faik Hikâye Armağanı’nı veriyor. Her yıl yazarın ölüm yıl dönümünde verilen Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğiyle düzenleniyor.
FESTİVALİN JÜRİ ÜYELERİ
Festival Direktörlüğünü İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar’ın yaptığı festivalin ana jüri üyelerinin ise; yönetmen Murat Saraçoğlu, Acunmedya Akademi CEO’su Gökhan Mutlay, oyuncu Cansel Elçin, oyuncu Deniz Baysal Yurtcu, yapımcı/yönetmen İsmail Fidan, yapımcı/avukat Burhan Gün, senarist Zafer Külünk, oyuncu Sera Kutlubey, Tv8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış olacağı belirtildi.
Kaynak: dha.com.tr