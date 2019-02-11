Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden 61. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu. Lady, Gaga, Kacey Musgraves ve Childish Gambino geceden üçer ödülle ayrıldı

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.



61. Grammy Ödülleri'nin verildiği tören, Los Angeles'taki Staples Center'da yapıldı. Ödül töreninde, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys ve Jennifer Lopez gibi müzik dünyasının önemli isimleri de sahneyi paylaştı.



61. Grammy Ödülleri'ni kazananlar şöyle:



Yılın albümü: Kacey Musgraves - Golden Hour



Yılın şarkısı: Childish Gambino - This Is America



En iyi yeni sanatçı: Dua Lipa



Yılın prodüktörü: Pharrell Williams



En iyi rap albümü: Cardi B - Invasion of Privacy



En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R.



En iyi R&B şarkısı: “Boo’d Up” - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)



En iyi rap şarkısı: “God’s Plan” (Drake



En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)



En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow



En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson



En iyi vokal pop albümü: Ariana Grande - Sweetener



En iyi dans kaydı: “Electricity” - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson



En iyi rock performansı: Chris Cornell - When Bad Does Good



En iyi metal performansı: “Electric Messiah” - High on Fire



En iyi rock şarkısı: “Masseduction” - Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)



En iyi rock albümü: Greta Van Fleet - From the Fires



En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck



En iyi New Age albümü: Opium Moon - Opium Moon



En iyi country şarkısı: “Space Cowboy” - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves



En iyi caz vokal albümü: The Window - Cécile McLorin Savant



En iyi film müziği: Black Panther - Ludwig Göransson



En iyi film şarkısı: “Shallow” - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt



En iyi müzik filmi: Quincy (Quincy Jones)



En iyi klip: “This Is America” (Childish Gambino)



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