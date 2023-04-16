2023 Sony Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: Çarpıcı kareler ve arkalarındaki hikayeler

Martins, "Tanınmak büyük bir onur. Ödüller ve seçimlerin öznel doğası konusunda felsefi düşünsem de, bu yılki Profesyonel yarışmaya 180 binden fazla başvuru olduğunu bilmek çok minnettarlık verici. Aynı zamanda oldukça duygusal bir deneyim çünkü dünya sahnesinde arkadaşımı onurlandırmış oluyorum ve ondan kalanları bulmaya çalışan ailesinin içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekiyorum" diyor.