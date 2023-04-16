2023 Sony Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: Çarpıcı kareler ve arkalarındaki hikayeler
2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları açıklandı.Portekizli fotoğrafçı Edgar Martins,Savaşımız adlı serisiyle Yılın Fotoğrafçısı ödülüne layık görüldü.
Proje, Edgar Martins'in 2011'de Libya'da iç savaş sırasında vurularak öldürülen arkadaşı foto muhabiri Anton Hammerl'a bir saygı duruşu niteliğinde.
Martins şu soru üzerinde düşünüyor: Hiçbir tanık, ifade, kanıt ya da öznenin olmadığı bir hikaye nasıl anlatılır?
Martins, "Tanınmak büyük bir onur. Ödüller ve seçimlerin öznel doğası konusunda felsefi düşünsem de, bu yılki Profesyonel yarışmaya 180 binden fazla başvuru olduğunu bilmek çok minnettarlık verici. Aynı zamanda oldukça duygusal bir deneyim çünkü dünya sahnesinde arkadaşımı onurlandırmış oluyorum ve ondan kalanları bulmaya çalışan ailesinin içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekiyorum" diyor.