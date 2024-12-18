2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu!

Amerika merkezli sinema bilet satış platformu Fandango, 9 binden fazla katılımcının yer aldığı anketle 2025 yılının en çok beklenen filmlerini belirledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu! - Resim: 1

2024’ün son günlerine yaklaşırken, sinema dünyası hem geride kalan yılın en iyilerini hem de yeni yılın merakla beklenen yapımlarını gündeme taşıyor. Fandango, bu kapsamda takipçilerine 2025’te en çok hangi filmleri beklediklerini sordu ve dikkat çekici sonuçlar elde etti.

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2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu! - Resim: 2

Listenin ilk sırasında Marvel Sinematik Evreni’nin yeni yapımı Captain America: Brave New World yer aldı.

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SİNEMASEVERLER DAHA FAZLA FİLM İZLEMEK İSTİYOR

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %89’u 2025 yılında 2024’e kıyasla daha fazla film izlemeyi planladığını belirtti. Ayrıca, sinemaseverlerin %53’ü en az 6 filmi sinemada izlemek istediğini ifade ederken, %79’u evde film izlemenin sinema deneyimini yeterince karşılamadığını düşünüyor. Katılımcıların %60’ı ise filmleri IMAX ve Dolby Cinema gibi premium formatlarda izlemeyi tercih edeceğini vurguladı.

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İŞTE 2025’İN EN ÇOK BEKLENEN 10 FİLMİ

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1 - Captain America: Brave New World

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2 -  Mission: Impossible – The Final Reckoning

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3 - Jurassic World Rebirth

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4 - From the World of John Wick: Ballerina

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5 - The Fantastic Four: First Steps

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6 - Avatar: Fire and Ash

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7 - Wicked Part Two

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2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu! - Resim: 12

8 - The Accountant 2

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2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu! - Resim: 13

9 - Superman

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10 - 28 Years Later

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