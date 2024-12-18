2025’in en çok beklenen filmleri belli oldu!

2024’ün son günlerine yaklaşırken, sinema dünyası hem geride kalan yılın en iyilerini hem de yeni yılın merakla beklenen yapımlarını gündeme taşıyor. Fandango, bu kapsamda takipçilerine 2025’te en çok hangi filmleri beklediklerini sordu ve dikkat çekici sonuçlar elde etti.