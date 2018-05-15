Türkiye'nin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin ismini yaşatan tiyatro ödülleri 22'inci kez sahiplerini buldu. İstanbul'da düzenlenen törende 15 ödül verildi. Yılın en başarılı ödülü, Romeo ve Jüliet'in oldu.

Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro ödülü 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu.Haliç Kongre Merkezi'nde dün akşam Ece Dizdar ve Engin Hepileri'nin sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde, 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna verdikleri emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 dalda ödül verildi.Yılın En Başarılı Oyunu" ödülünü İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Romeo ve Juliet" kazandı."Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Özlem Zeynep Dinsel, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Murat Akkoyunlu seçildi.Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen "Haldun Dormen Özel Ödülü"nü ise bu yıl "Bir Baba Hamlet" isimli oyun aldı."Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülü "Bir Baba Hamlet" oyununu yöneten Emrah Eren kazandı.Oyuncu Yücel Erten, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü"ne değer görüldü.