23 Nisan’a özel sinema kampanyası! Biletler dört gün boyunca 120 TL

Türkiye genelindeki sinema salonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dört gün sürecek özel bir fiyatlandırma uygulamasına gidiliyor. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından hayata geçirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen organizasyon kapsamında, 23 ile 26 Nisan tarihleri arasında sinema biletleri 120 liradan satışa sunulacak.

1500 SALONDA İNDİRİMLİ BİLETLER VE AVM ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

Türkiye genelinde yaygın bir şekilde uygulanacak olan kampanya programına 200’ün üzerinde sinema ve 1500’den fazla salon dahil edildi. Çocukların kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlayan bu geniş çaplı çalışma, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle de destekleniyor. 23 Nisan için özel olarak hazırlanan bu organizasyonla, çocukların bayram sevincinin sinemanın coşkusuyla birleştirilerek çok daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

BAKAN ERSOY'DAN AİLELERE "SEVİNCE ORTAK OLUN" ÇAĞRISI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu uygulamayı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Çocukların hayal güçlerini besleyen ve kültür sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan adımları desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Bakan Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz. 23–26 Nisan tarihleri arasında, Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz. Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara sinemafestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz.”