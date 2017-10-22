İstanbul ve İzmir İl Halk Kütüphanelerinin de arasında olduğu 24 kütüphane 08.30-22.00 arası hizmet verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyazıt Devlet Halk Kütüphanesinin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla 24 saat hizmet vermeye başladığı anımsatıldı.



Toplumun bilgi, eğitim, kültür ve boş zamanlarıyla ilgili ihtiyaçlarını, ayrım gözetmeden ve ücretsiz karşılayan kütüphanelerin çalışma saatlerinin vatandaşların ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Vatandaşların daha fazla yararlanabilmeleri için kütüphanelerin daha uzun süre açık kalmasını öngören pilot uygulama geçtiğimiz günlerde başlatıldı ve 24 kütüphanenin çalışma saatleri uzatıldı. Uygulamaya göre, İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Düzce İl Halk Kütüphanesi, Sivas Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, Konya İl Halk Kütüphanesi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, Batman İl Halk Kütüphanesi, İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Bursa İl Halk Kütüphanesi ile Isparta Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi her gün 08.30'dan 22.00'ye kadar hizmet verecek kütüphanelerden bazıları."