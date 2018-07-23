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25. Aşık Veysel Kültür Festivali

Anadolu aşık geleneğinin en önemli temsilcisi, bir büyük ozan, “Dostlar beni hatırlasın” diyerek göçtü dünyadan. Hiç unutulmadı. Aşık Veysel, memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde, adına düzenlenen festivalde anıldı.

25. Aşık Veysel Kültür Festivali

“Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın”, O’nun niyazıydı...  Dostları ve tüm Türkiye onu unutmadı. Halk ozanı Aşık Veysel, adına düzenlenen festivalle anıldı.

Türk tarihinin ve Anadolu aşık geleneğinin en önemli temsilcisi Aşık Veysel Şatıroğlu, memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde yad edildi.

25’incisi düzenlenen festivalin katılımcıları, büyük ozanın mezarını ziyaret etti. Dualar okundu. Ardından adının verildiği parkın açılışı yapıldı.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, festivalin amacının Aşık Veysel’i gelecek nesillerle buluşturmak olduğunu söyledi.

Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu da, Büyük ozanı Cumhuriyet’in yetiştirdiğine vurgu yaparak yad etti.

Festivalde, sanatçılar da konser verdi. Mustafa Özarslan’ın türküleriyle festival geç saatlere kadar sürdü.



 

Etiketler; #Aşık veysel #Sivas
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