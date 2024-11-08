27. Ankara tiyatro festivali Genco Erkal anısına özel başlıyor

Bu yıl, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal anısına gerçekleştirilecek olan 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 21 Kasım'da başlayacak. Erkal'ın anısına düzenlenecek bu festivalde farklı tiyatro toplulukları yerli ve uluslararası birçok oyun sergileyecek.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
27. Ankara tiyatro festivali Genco Erkal anısına özel başlıyor
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Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 21 Kasım 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Bu yıl 27'nci kez düzenlenecek olan festival, 31 Temmuz 2024'te hayatını kaybeden Genco Erkal anısına düzenlenecek. Açılış törenine Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal da katılacak. 

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

CerModern'de düzenlenecek olan açılış töreninde 'Onur Ödülü' Altan Erkekli'ye, 'Emek Ödülü' ise uzun süre Dostlar Tiyatrosu'nun müdürlüğünü üstlenmiş olan Ahmet Kaya'ya takdim edilecek. Uzun süre festivalin Danışma Kurulu'nda yer alan, 2014 yılında hayatını kaybeden Sevda Şener adına verilen 'Sevda Şener Tiyatro Yazarlığı Ödülü' ise Prof. Dr. Hasan Erkek'e verilecek. 

Bu yıl aralarında Sırbistan, İran ve Azerbaycan'ın yanı sıra Ankara, Bilecik, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ordu ve Zonguldak'tan toplam 42 oyunun sahneleneceği festivalde, 3 belediye/kent tiyatrosu, 3 üniversite grubu ve 2 çocuk oyunu yer alacak.

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