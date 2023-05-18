Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 108 yıl sonra bulunan 28. Alay Şehitliği ihya edilecek

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Çanakkale Kara Muharebeleri'nin en yoğun, en sıcak çarpışmaların yaşandığı, Mehmetçiğin Çanakkale'yi geçilmez yaptığı topraklardayız. Çanakkale Tarihi Alanı'nda bir şehitlik daha ortaya çıkarıldı. 28. Alay'ın özellikle 10 Ağustos muharebelerinde, hücum esnasında çok büyük savaşların yaşandığı anda büyük kayıplar verdiği ama düşman eline terk etmediği topraklarda 28. Alay'ın kahraman Mehmetçiklerinin, şehitlerimizin meftun olduğu bir şehitlik ortaya çıkarıldı. Çanakkale Tarihi Alanı zaten her karışı şehitlik olan bir vatan parçasıdır. Çanakkale Tarihi Alanı'nda her adımda bir şehitliğe rastlayabiliriz. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak da uzun zamandan beri bu çalışmaları devam ettiriyoruz.