Tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapan, efsaneleri dilden dile dolaşan, görenleri kendine hayran bırakan bir şehir; Şanlıurfa... Adeta arkeoloji cenneti olan şehirdeki son çalışmalarla 3 bin yıllık bir tapınak bulundu.

Her yapılan kazıda yeni eserler gün yüzüne çıkıyor, her yeni keşifte tarihi yeniden yazacak bulgular ortaya çıkıyor. Tarihin en eski kentlerinden biri olan Şanlıurfa, tam bir arkeoloji cenneti...



En çok arkeolojik kazının yapıldığı yerlerden biri olan Şanlıurfa'da şimdi de 3 bin yıllık bir tapınak bulundu.



Kaçak kazı sırasında ortaya çıkan bu tapınak Yeni Asur dönemine ait bir Sin Tapınağı..



Şanlıurfa Müze Müdürü ve kazı başkanı Celal Uludağ, tapınağın kutsal bir mekan ve Türkiye'de tespit edilmiş Sin Tapınağı'nın tek örneği olduğunu söylüyor.



Bu anlamda arkeoloji tarihi içinde oldukça önemli bir keşif.



Bölgede kazı çalışmaları tamamlandı. Tam 3 bin yıl önce , Yeni Asur döneminde yapılan tapınak, şimdi adeta açık hava müzesine dönüşen Şanlıurfa'da turizme kazandırılıyor.



ulusal.com.tr



