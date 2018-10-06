ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"

3 Bin yıllık tapınak bulundu

Tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapan, efsaneleri dilden dile dolaşan, görenleri kendine hayran bırakan bir şehir; Şanlıurfa... Adeta arkeoloji cenneti olan şehirdeki son çalışmalarla 3 bin yıllık bir tapınak bulundu.

3 Bin yıllık tapınak bulundu

Her yapılan kazıda yeni eserler gün yüzüne çıkıyor, her yeni keşifte tarihi yeniden yazacak bulgular ortaya çıkıyor. Tarihin en eski kentlerinden biri olan Şanlıurfa, tam bir arkeoloji cenneti... 

En çok arkeolojik kazının yapıldığı yerlerden biri olan Şanlıurfa'da şimdi de 3 bin yıllık bir tapınak bulundu.

Kaçak kazı sırasında ortaya çıkan bu tapınak Yeni Asur dönemine ait bir Sin Tapınağı..

Şanlıurfa Müze Müdürü ve kazı başkanı Celal Uludağ, tapınağın kutsal bir mekan ve Türkiye'de tespit edilmiş Sin Tapınağı'nın tek örneği olduğunu söylüyor.

Bu anlamda arkeoloji tarihi içinde oldukça önemli bir keşif.

Bölgede kazı çalışmaları tamamlandı. Tam 3 bin yıl önce , Yeni Asur döneminde yapılan tapınak, şimdi adeta açık hava müzesine dönüşen Şanlıurfa'da turizme kazandırılıyor. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #şanlıurfa #tapınak #asur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.