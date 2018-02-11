Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen festival başladı

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Bisanthe Oda Müziği Festivali" başladı.

Festival kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük konferans salonunda düzenlenen konserde Golden Horn Brass (GHB) orkestrası; M.Panella, Cem Karaca, Aşık Veysel, Jeon Hun, Çaykovski, Rossini ve Offenbach'in eserlerini icra etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sanatseverler, akademisyenler ve öğrenciler de izledi.



Cem Karaca'nın "Resimdeki Gözyaşları" eseri ile Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eseri yoğun ilgi görürken, grubun performansı büyük alkış aldı.

Eşkinat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oda Müziği Festivali'nin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Başka sanat alanlarında da etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Eşkinat, "Bugün konumuz çok sesli müzik olan oda müziği. Biz bu işe başlarken hayal diye görenler bugün bu işi başardığımız için bizi kutlamaya başladılar. Demek doğru davrandığınız zaman, gelen tepkilere de dirençli davrandığınız zaman süreç sizi doğru bir noktaya getiriyor. Etkinlik sekiz gün sürecek. Sanatseverleri konserlere bekliyoruz. Çünkü burada Türkiye'nin en nitelikli orkestralarıyla birlikte olacaklar. Burada televizyonlardaki kafa karıştıran programlar yerine sanatla ruhlarını bütünleştirecekler." ifadelerini kullandı.

Konser, Tanju Okan'ın "Sevdim Bir Genç Kadını" adlı eserinin çalınmasıyla sona erdi.

