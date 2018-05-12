İstanbul Yenikapı Meydanı'nda yapılan 3. Etnospor Kültür Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Festivale Kahramanmaraş'ın kına gecesi damga vurdu.

Güreşçileri, dondurması, yörel halk oyunları, kına geceleri... Bu festivalde yok yok.İstanbul Yenikapı Meydanı 3. Etnospor Kültür Festivaline ev sahipiliği yaptı.Türkiye'nin yanı sıra Moğolistan, Yakutistan, Kırgızistan, Rusya, Katar, Japonya ile Kazakistan'dan sporcuların katıldığı festivalde çoşku doruktaydı.Festivalin katılımcıları arasında yer alan Kahramanmaraş standı dikkat çekti. Maraş Tarhanası, Fıstık Ezmesi Döneri, Mayam Şerbeti, dondurması davetlilerin damak zevkine sunuldu.Festivalin en çok ilgi çeken olayı da Kahramanmaraş'ın geleneklerine uygun kına gecesiydi.Kına yakıldı, yanık türküler söylendi, halaylar çekildi ve takılar takıldı...Başı kırmızı tülbentle örtülü vaziyette gelin ata bindirilerek davul zurna eşliğinde damat tarafının çadırına götürüldü.Kına gecesi alkışlarla sona erdi.