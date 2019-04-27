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35 yıllık Çan Tiyatrosu ayakta kalma mücadelesi veriyor

Türkiye'nin en eski çocuk tiyatrosu olan Çan Tiyatrosu, ayakta kalma mücadelesi veriyor. 35 yılı geride bırakan Çan Tiyatrosu'nda, yılda 25 farklı çocuk oyunu sahnelendi

35 yıllık Çan Tiyatrosu ayakta kalma mücadelesi veriyor

Çan Tiyatrosu, 35 yılı geride bıraktı. Ancak son zamanlarda ayakta kalma mücadelesi veriyor. İlk kez 1984'te Sokak Kedisi Marilu oyunuyla perdeleri açtı. Çan Tiyatrosu, bugüne kadar turneler hariç 500 bine yakın minik izleyiciyle buluştu.

Çan Tiyatrosu'nun kurucusu ve yönetmeni Kenan Halis Kızıldağ'a göre bir çocuk tiyatrosunun 35 yıl ayakta kalması dünya çapında bir başarı.

Salon sıkıntısı nedeniyle minik seyircileri yıldan yıla azalan Çan Tiyatrosu, daha büyük salonlarda perde açabilmek için destek bekliyor.

Kızıldağ, Korsan tiyatrolar için de bakanlığın önlem almasını istiyor.

Tüm zorluklara rağmen yılda 25 farklı oyun sahnelemeyi başaran Çan Tiyatrosu, günümüzde 3'üncü kuşak izleyicilerini ağırlıyor.

14 yıldır oyunculuk yapan, kostümleri de tasarlayan Duygu Çifçi velilere seslendi, tiyatronun çocuk gelişimine olumlu etkisini anlattı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #çan tiyatrosu
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