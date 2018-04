Festivalde, 'Western' filmiyle Valeska Grisebach Uluslararası Altın Lale Ödülü'nü, Vuslat Saraçoğlu 'Borç' filmiyle Altın Lale En İyi Film Ödülü'nü, Tayfun Pirselimoğlu 'Yol Kenarı' filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 60 filmin yarıştığı festivalin ödül töreni Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi.



Tören öncesi açıklamada bulunan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, festivalin 6 Nisan'da başladığını hatırlatarak, "Güzel ya da kötü değerlendirmesi herkese göre değişiyor. Bu anlamda gerçekten birbirinden değişik filmler vardı festivalde. Mühim olan izleyicinin belirli bir tartışma ortamı içinde, dünyanın çok çeşitli ülkelerinden ve kültürlerinden gelen filmleri izlemesi, o filmler hakkında konuşması, onlarla tanışması ve bu dünyaya aşina olması. Çok sayıda izleyici geldi bu sene yine festivale. Sevindirici olan şey, sinemalar dolup taştı. Her şeyden önce bu çok güzel. Üzücü olan ise bugün festivalin son günüydü." dedi.



Taner, bu yıl çok sayıda yabancı konuk ağırladıklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:



"Yabancı konuklarımızla Türk sinemasıyla ilgili söyleşiler yaptık. Çoğu, Türk filmlerini izledi. İstanbul'da Boğaz gezisi olmadan olmaz. Hava hafif sisliydi ama olsun. İstanbul'un güzelliklerini de gördüler. Festivalin çok güzel düzenlendiğini, Türkiye'de kültür alanındaki herkesle tanışabildiklerini ve bu alandaki görüş alışverişinin kendileri için çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Bu açıdan da ülkemizde böyle bir festival düzenlemekten büyük gurur duyuyoruz. Yurt dışından gelen konuklar, özellikle Türk sinemasıyla ilgili her zaman olumlu konuşuyor. Genel olarak da Türk sinemasına baktığınızda, özellikle son 10-12 yıldır bir atakta. Dünyanın farklı ülkelerinde de yönetmenlerimiz ödüller alıyor."



İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan da tüm yabancı konukların "Avrupa'nın en iyi festivali" diyerek ayrıldığını söyleyerek, "11 günde 198 film gösterimi yaptık. Ayrıca, festival sohbetleri yaptık. Efsane bir arabesk konseri gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzeldi." diye konuştu.



Uluslararası Altın Lale Ödülü'nü, Valeska Grisebach kazandı



Eski İKSV Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen ve 11 ülkeden, 11 filmin yarıştığı Uluslararası Altın Lale Ödülü'nü, Valeska Grisebach'in "Western" adlı filmi kazandı. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 25 bin avroluk para ödülüyle desteklenen ödülün 10 bin avrosu filmin yönetmenine, 10 bin avrosu filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firmaya, 5 bin avrosu ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine verildi.



Uluslararası yarışma "Jüri Özel Ödülü" Nelson Carlo de los Santos Arias'ın yönettiği "Cocote"ye verildi. Nelson Carlo de los Santos Arias'a ödülü Tallinn Film Festivali direktörü Tiina Lokk takdim etti.



Ulusal yarışmada en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü için, 2017-2018 sezonunda tamamlanan 13 film yarıştı. Bu yıl yarışmadaki 10 filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri festivalde yapıldı.



En iyi filme verilen ve 150 bin liralık para ödülüyle desteklenen Altın Lale Ödülü'nü "Borç" adlı filmiyle kazanan Vuslat Saraçoğlu, filmde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok şaşkınım. Yazmayı çok seviyorum. Yazan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü yazı yazan insanlar beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.



"Yol Kenarı" filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görülen Tayfun Pirselimoğlu da festivali en başından beri takip eden bir yönetmen olarak ödülünün çok değerli olduğunu dile getirdi.



Onat Kutlar anısına verilen ve 50 bin liralık ödülle desteklenen Jüri Özel Ödülü’nü "Kelebekler" filmiyle kazanan Tolga Karaçelik, jüriye, festival ekibine teşekkür ederek, " Ben bu ödülü tüm ekibim için ve bana en başından beri inanan herkes adına alıyorum." dedi.



Ulusal yarışmada ödül alan isimler:



Altın Lale En İyi Film Ödülü "Borç" filmiyle Vuslat Saraçoğlu,



En İyi Yönetmen "Yol Kenarı" filmiyle Tayfun Pirselimoğlu,



Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü "Kelebekler" filmiyle Tolga Karaçelik,



Mansiyon Ödülü "Renksiz Rüya" ile Mehmet Ali Konar,



En İyi Senaryo Ödülü "Sofra Sırları" ile Ümit Ünal,



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Sofra Sırları" filmindeki rolüyle Demet Evgar,



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "Kelebekler" filmindeki rolüyle Tolga Tekin, "Yol Kenarı" filmindeki rolüyle Tansu Biçer,



En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü "Kaçış" filmiyle Florent Herry,



En İyi Kurgu Ödülü "Sofra Sırları" filmiyle Osman Bayraktaroğlu,



En İyi Özgün Müzik Ödülü "Güvercin" filmiyle Canset Özge Can ödüle layık görüldü.



Kısa Film Ödülleri



En İyi Kısa Film Ödülü, Umut Subaşı'nın "Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var", Mansiyon Ödülü Harun Durmuş'un "Doğu Yakası" filmine verildi.



En İyi Belgesel Ödülü, Rojda Akbayır'ın "Parçalar", Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, Banu Sıvacı'nın "Güvercin" filminin oldu.



FIPRESCI Ödüllerini, uluslararası yarışmada "The Rider" ile Chloe Zhao, ulusal yarışmada ise "Körfez" ile Emre Yeksan kazandı.



Ulusal Kısa Film Yarışması'nda "Kötü Kız" adlı filmiyle Ayce Kartal da ödül aldı.