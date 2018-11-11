37'inci TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı. Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana teması ile düzenlenen fuarı 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

"Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" teması ile Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP'ta açıldı.



37'incisi düzenlenen fuarın açılışı çok anlamlı bir güne 10 Kasım'a denk geldi. Fuar Mustafa Kemal Atatürk anılarak başladı.



Onur yazarı bu yıl Selim İleri olan fuarı 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Yayın evlerinin standların çeşit çok olsada en yoğun ilgi Ulu Önder Atatürk'ün Türk milletine adadığı Nutuk'aydı.



İlgi çeken standlardan biri de Kaynak Yayınları'nın ki oldu. Kitaplarını imzalayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



Türklerin bilinmeyen tarihine ışık tutan, Avrupa tezlerine meydan okuyan Profesör Doktor Semih Güneri'de Kaynak Yayınları'ndan çıkan Türk Altay Kurumı kitabınının meraklıları ile biraraya geldi.



Aileler çocukları ile birlikte kitap fuarına akın etti. Fuar girişinde uzun kuyruklar oluştu.



Yurtiçi ve yurtdışından 800 yayınevinin katıldığı TÜYAP'taki 37'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Avrupa'nın en büyük kitap fuarlarından biri.



Dokuz gün boyunca açık olacak fuarda panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan etkinlikler düzenlenecek. Yazarlar imza gününde okurlarıyla biraraya gelecek.





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