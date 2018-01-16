Tiyatro Gazetesi'nce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Anadolu Tiyatro Ödülleri", sahiplerini buldu.

Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen gecede yaptığı konuşmada, "4. Anadolu Tiyatro Ödülleri" kapsamında yıl boyunca gerçekleşen tiyatro çalışmalarının, seçici kurul tarafından değerlendirilerek, en etkili tiyatro çalışmaları ve eserlerinin ödüllendirildiğini söyledi.

"Yılın Tiyatro Adamı Ödülü" Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a, "Tüm Zamanlar Tiyatro Hareketi Ödülü" Orçun Masatçı'ya ve "Uluslararası Tiyatro Ödülü" ise Kosova Prizren'den Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu'na takdim edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları prodüksiyonu olan "Sızı” adlı oyun, işlediği tema ve reji başarısı nedeniyle "Yılın En İyi Projesi" ödülünü aldı. Ödülü, oyunun yazarı ve Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ve oyunun yönetmeni Kubilay Pembeklioğlu aldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı olan "Romeo ve Julıet" adlı oyun da "Yılın En İyi Prodüksiyonu Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü, İstanbul Devlet Tiyatrosu Yönetmen Yardımcısı ve oyuncu Seda Yıldız'a takdim edildi.

"Yılın En iyi Çocuk Tiyatrosu Ödülü" Çizgi Kukla Tiyatro'ya, "Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Tüm Zamanlar Emek Ödülü", tiyatro çalışmaları ve örnek projeler üretmeleri nedeniyle Turgut Denizer ve Ümit Denizer'e, "Tiyatro'da En İyi Sosyal Sorumluluk Çalışması Ödülü", yaptıkları "Tır Tiyatrosu"yla en ücra köşelere gidip çocukları tiyatroyla buluşturan Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na verildi.

"Tüm Zamanlar Tiyatro Ödülü" Nedim Saban, köy tiyatrosu alanında yaptıkları çalışmalarıyla "Yılın Köy Tiyatrosu" Kaynaklar Köyü Bizim Tiyatrosu, "Sanat Dostu Belediye Başkanı" Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e, tiyatro oyun yazarı dalındaki ödüle ise oyun yazarı Hülya Karakaş ve Halit Karaata'ya, "Yılın Dramaturg Ödülü" ise Gökhan Aktemur'a verildi.



En iyi oyuncu ödülleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oynadığı başarılı oyunlar nedeniyle "Yılın En iyi Kadın Oyuncusu" ödülünü Hasibe Aygül Özgür ve İBB Şehir Tiyatroları'nda "Karıncalar" adlı oyunda gösterdiği performans nedenle "Yılın En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise Mert Turak aldı.

Ayrıca "Anadolu Tiyatro Ödülleri" seçici kurulu, tiyatronun her biçimde belgelenmesi ve geleceğe aktarılması nedeniyle, "Darülbedayi İlk Çeyrek Belgeseli"ni çekip geleceğe aktaranlara "Tiyatro Belgeseli Ödülü"nü verdi. Ödülü, yönetmen yardımcısı Abdullah Topal aldı.

"Tiyatroya Kazandırılan Sahne -Mekan Ödülü" Van'da yaptıkları mekan çalışmaları nedeniyle Mesut Irk'a, "Dış ilişkiler ve Organizasyon Başarı Ödülü" Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmen Asistanı Gizem Kutlu Yıldır'a ve "En İyi Basın İletişim Ödülü" ise Giresun Belediyesi Basın yayın Danışmanı Mustafa Öztürk'e takdim edildi.

"Tiyatro Yayıncılığı Özel Emek Ödülü", tiyatro sanatına verdiği katkı nedeniyle "Yeni Tiyatro Dergisi"ne ve derginin Genel Yayın Yönetmeni Yrd. Doç. Dr. Sayın Erbil Göktaş'a, "Tüm Zamanların En İyi Radyo Ödülü" Yön Radyo'ya, "Tüm Zamanlar Radyo Programı Ödülü" de TRT İstanbul Radyo Müdürü Dr. Kenan Bölükbaş'ı "Gecenin İçinden" radyo programıyla ödüle layık görülen isim oldu.



Televizyon programı ödülleri

"En İyi Sanat-Kültür Programı Ödülü"ne Habertürk televizyonunda yayınlanan "Burası Haftasonu" programıyla Oylum Talu, Ulusal Kanal'da gerçekleşen "Nasıl Yani" programıyla Gülgün Feyman Budak ve Hayati Asılyazıcı ödül alan isimler oldu.

Yılmaz Tüzün, Urla'da yaptıkları çalışmaları nedeniyle "Toprak Sahne Tiyatrosu", Büşra Elmaskaya, Tuncer Candan, Tuncay Erdemir, Muammer Şahin, Atilla Özgen, Saliha Çandar, Cemal Şenkal, Hakan Kurt, Rıza Gedikoğlu, Orhan Demir, Gülbahar Karaduman, Kımız Bozkır, İhsan Gümüşten, Mehmet Murad Korkmaz, Seyfettin Süha Erol, Şirin Ergüven Hamşioğlu ve Mehmet Eracar da başarı ödüllerine layık görüldü.

Gece, toplu fotoğraf çekiminin ardından düzenlenen kokteylden sonra sona erdi.

