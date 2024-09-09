4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Kapanış Konseri Quatuor Ebène’den !

Çocuklara ve gençlere yönelik “Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile Tahta Nefesli Çalgılar” atölyesi, 16 Eylül’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Fuayesi’nde gerçekleşecek.

Ülkemizin önde gelen oda müziği gruplarından Anadolu Nefesli Beşlisi ile Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov’un ilk kez bir araya geleceği ve bir de dünya prömiyerinin gerçekleşeceği özel konser 17 Eylül’de CRR’de gerçekleşecek. 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, günümüzün en ünlü yaylı dörtlülerinden biri olan efsanevi Quatuor Ebène’in 18 Eylül’de CRR’de vereceği kapanış konseriyle sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festivalin ücretli konserlerinin biletleri Biletix’ten; ücretsiz konser, söyleşi ve atölyelerin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.

Dünya çapındaki sanatçıları, bu yıl daha da genişleyen yelpazesi ve her daim kaliteli programıyla ülkemizdeki klasik müzik tutkunlarıyla buluşturan 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nde birçoğu ilk kez ülkemize gelen yıldız isimlerin ve efsanevi oda müziği gruplarının konserleri gerçekleşiyor. Tanınmış viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, konserlerin yanı sıra masterclass’lar, söyleşiler ve çocuklar için özel etkinliklerle katılımcılarına zengin bir program sunuyor.

4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, son üç gününde üç önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. İlgi çekici konserleriyle yediden yetmişe dinleyicilerin beğenisini kazanan, Türkiye’nin en önemli oda müziği topluluklarından Anadolu Nefesli Beşlisi, 16 Eylül Pazartesi günü saat 17.30’da “Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile Tahta Nefesli Çalgılar” başlıklı bir atölye gerçekleştirecek. Beşli; flüt, obua, klarnet, fagot ve kornonun büyülü ses dünyasını çocuklar ve gençlerle paylaşmanın yanı sıra enstrümanların tarihini ve gelişimlerini kısa örnekler seslendirerek sunacak. Ayrıca klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı'nın eser düzenlemeleriyle kısa bir konser de gerçekleştirecek olan Anadolu Nefesli Beşlisi, bu etkinlikle çocukların ve gençlerin klasik batı müziğine olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Anadolu Nefesli Beşlisi, 17 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de ise, ödüllü Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov ile CRR Konser Salonu’nda özel bir konser verecek. Yıldız isimlerin ilk kez aynı sahnede bir araya geleceği konserde, Prokofiev’in “Romeo and Juliet” adlı eseri de, Kıvanç Fındıklı’nın aranjesiyle ilk kez seslendirilecek. Festivalin kapanış konserini ise 18 Eylül Çarşamba akşamı 20.00’de, günümüzün en ünlü yaylı dörtlülerinden biri olan efsanevi Quatuor Ebène verecek. Uluslararası platformda bıraktıkları kalıcı yankılarla oda müziğine yeni bir soluk kazandıran dörtlü, CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek kapanış konserinde Haydn, Britten ve Beethoven’dan oluşan muhteşem bir program sunacak.

İBB Kültür’ün düzenlediği uluslararası festivallerden 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin ücretli konserlerinin biletleri Biletix’ten; ücretsiz konser, söyleşi ve atölyelerinin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

PROGRAM

FESTİVAL KONSERLERİ

17 Eylül Salı 20.00 Anadolu Nefesli Beşlisi & Ludmil Angelov / CRR

Konser Salonu

18 Eylül Çarşamba 20.00 Kapanış Konseri: Quatuor Ébène / CRR Konser

Salonu

ÇOCUK ATÖLYELERİ

16 Eylül Pazartesi 17.30 Enstrümanları Tanıyalım: Anadolu Nefesli Beşlisi ile

Tahta Nefesli Çalgılar / CRR Konser Salonu Fuayesi