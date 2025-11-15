4500 yıllık mısır piramidinde gizemli keşif: Duvarların arkasında gizli bir giriş bulundu

Gize Platosu'nda, Mısır'ın tarihi simgelerinden Menkaure Piramidi'nde heyecan verici bir gelişme yaşandı. 4 bin 500 yıl sonra, binanın içinde gizli bir giriş olabileceğini gösteren boşluklar keşfedildi. Bilim insanları, gelişmiş tarama aletleri kullanarak piramidin doğu tarafındaki duvarın arkasında hava dolu iki anomali saptadı. Bu bulgular, şimdiye kadar kimsenin bilmediği ikinci bir girişin var olabileceğine dair güçlü bir ipucu veriyor.

Gize'de bulunan üç büyük piramidin en küçüğü olan Menkaure Piramidi, MÖ 2510 civarında yapılmıştı. Yüksekliği yaklaşık 60 metreye ulaşan bu dev yapı, Dördüncü Hanedan firavunu Menkaure için inşa edilmişti. Piramidin lahdi, 19. yüzyılda trajik bir şekilde İngiltere'ye götürülürken denizde kaybolmuştu.

DUVARLARI KIRMADAN İÇİNİ GÖRDÜLER

Euronews'e göre, Münih Teknik Üniversitesi (TUM) bünyesinden yapı testi uzmanı Prof. Christian Grosse liderliğindeki bir ekip, piramidin iç yapısını araştırmak için gelişmiş yöntemlere başvurdu. Radar, ultrason ve elektriksel direnç tomografisi gibi "invaziv olmayan" teknikler kullanılarak piramidin iç yapısı detaylıca incelendi.

Bu çalışmalar sırasında, piramidin doğu cephesinde, yere yakın bir konumda bulunan dört metre yüksekliğinde ve altı metre genişliğindeki dikdörtgen bir bölümdeki granit bloklar araştırmacıların dikkatini çekti. Bu blokların yüzeyindeki pürüzsüzlük seviyesi, 'aşırı düzgün' olarak nitelendirildi ve bu özelliğin bir benzerinin yalnızca piramidin kuzeyde yer alan mevcut ana girişinde bulunduğu belirtildi. Araştırmacılar, bu özel taşların eski bir girişin kalıntılarını barındırıyor olabileceğini düşünüyor.

"İKİNCİ GİRİŞ" HİPOTEZİ GÜÇ KAZANDI

Aslında "ikinci bir giriş" olabileceği fikri ilk olarak 2019'da bağımsız araştırmacı Stijn van den Hoven tarafından ortaya atılmıştı. Yapılan bu yeni taramalar, bu hipotezi artık çok daha güçlü hale getirdi. Tarama sonuçlarına göre, doğu duvarının hemen arkasında hava dolu iki ayrı boşluk olduğu doğrulandı: İlk boşluk: 1,4 metre derinlikte, 1 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde.

İkinci boşluk: 1,13 metre derinlikte, 0,9 metre yüksekliğinde ve 0,7 metre genişliğinde. Bu boşlukların tam olarak neden bu düzende olduğu henüz açıklanamasa da, ikisi bir arada düşünüldüğünde, burada ikinci bir girişin olduğu teorisini destekliyorlar.

YENİ ODALAR VE GEÇİTLER Mİ BULUNACAK?

Şu anda turistler, Menkaure Piramidi'ni ziyaret ederken kuzeydeki ana kapıdan giriyor ve mezar odaları ile dar koridorları geziyor. Ancak, doğu tarafında ikinci bir girişin bulunması, piramidin içinde henüz kimsenin görmediği, keşfedilmemiş yeni odaların veya gizli geçitlerin olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

NDT & E International isimli bilimsel dergide duyurulan bu çalışma, Menkaure Piramidi'nin doğu duvarında ilk kez böyle bir yapısal bozukluğun (anomali) tespit edilmesi açısından çok büyük bir önem taşıyor.