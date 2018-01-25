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“47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali“ başladı

Festival kapsamında 12 günde uzun ve kısa metrajlı yaklaşık 500 film gösterilecek

“47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali“ başladı

 Hollanda'nın Rotterdam kentinde 12 günde uzun ve kısa metrajlı yaklaşık 500 filmin gösterileceği "47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali" (IFFR) başladı.
Etkinliğin resmi açılışının ardından İsveç yapımı "Jimmie" adlı film gösterildi. Daha sonra De Doelen Tiyatro Salonu'nda davetlilerin katıldığı açılış resepsiyonuna geçildi.
Festivalde bazı ülkelerden 8 genç yönetmen, filmleriyle "Tiger Awards" ödülü için yarışacak. Ödüle layık görülecek filmin yönetmenine 40 bin avro verilecek. Ayrıca "olağanüstü sanatsal başarı" gösteren film, 10 bin avro ile "jüri özel ödülü"nü kazanacak.

 Türk sinemasından üç film
Daha önce Hollanda'da hiç gösterilmemiş yabancı filmler ve belgesellerin izletileceği festivalde bu sene Türk sineması üç filmle temsil edilecek.
Emre Yeksan'ın yönetmenliğini yaptığı, 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde jüri özel ödülünü alan "Körfez", Gürcan Keltek'in yönettiği "Meteorlar" ve Tolga Karaçelik'in yönettiği "Kelebekler" adlı filmler festival kapsamında izleyiciye sunulacak.
Festivalde 4 yıl önce başlayan "IFFR Live Projesi" kapsamında da önceden belirlenmiş 6 film aynı anda dünya genelinde farklı sinemalarda gösterime girecek.
"Tiger Awards" ödülünü geçen yıl Hindistanlı yönetmen Sanal Kumar Sasidharan'in "Çekici Durga" filmi kazanmıştı.
Rotterdam'da yarışan ilk Türk filmi 2009 yılında Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Uzak İhtimal" olmuştu. Film, "Tiger Awards" ödülünü diğer iki filmle paylaşmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Uluslararası Rotterdam Film Festivali #Hollanda
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