'49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri' açıklandı

Kurucu başkan Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel, Ahmet Duman'dan oluşan ''İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu'', 2023-2024 tiyatro döneminde gerçekleştirilen performanslar arasında yaptığı değerlendirmeler sonucu, ödül alacak kurum ve kişileri belirledi.

Ödüllerin sahipleri ile buluşacağı tören tarihi ve yeri, yeni sezonda basın yolu ile duyurulacak.

Bu değerlendirmeye göre ödül alanların listesi;

Onur Ödülü: Dr. Mehmet Alev Coşkun | Gazeteci, Yazar

Emek (Kadın) Ödülü: Işık Yenersu | Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

Emek (Erkek) Ödülü: Murat Karasu | Yönetmen, Oyuncu

Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü: Ayşe Emel Mesçi | Yönetmen, Oyuncu

Nadide Küntay Özel Ödülü: Ayşen İnci | Oyuncu, Yönetmen, Yazar, Eğitmen

İsmet Küntay Özel Ödülü: Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi | İBB Şehir Tiyatroları

Seçici Kurul Özel Ödülü: Devlet Ana | Ankara Devlet Tiyatrosu

Yılın En Başarılı Oyun Yazarı: Yıldırım Fikret Urağ | Otelde | SanArt Yapım ve Organizasyon

Yılın En Başarılı Yönetmeni: Hakkı Kuş | Karar | Tekirdağ Şehir Tiyatroları

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Zuhal Olcay | Kel Diva | Oyun Atölyesi

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Berkay Ateş | Uykusuz Bir Rüya, Salim | D22

Yılın En Başarılı Genç Kadın Oyuncusu: Büşra Şensoy | Montaigne | Oda Tiyatrosu - ApplausHaus

Yılın En Başarılı Genç Erkek Oyuncusu: Murat Göçmez | Ölümün Tersi Arzudur | Kadıköy Emek Tiyatrosu

Yılın En Başarılı Yapımı:

Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı | ba- Tiyatro ve H6 Act

Yılın En Başarılı Uluslararası Yapımı: Romeo ve Juliet | Devlet Tiyatroları - Megaron ve Lykofos

Yılın En Başarılı Komedi Yapımı: Pembe Pırlantalar | Epizot Görsel Sanatlar

Yılın En Başarılı Tek Kişilik Oyunu: Nihan Doğa | Disko Topu | Lemur Company

Yılın En Başarılı İlk Yapımı: Bay Samir | Kozmopolitan Tiyatro

Yılın En Başarılı Özgün Yapımı: Büyük Zarifi Apartmanı | İstos Sahne

Yılın En Başarılı Çocuk - Gençlik Oyunu: Dolap - Distopik Gençlik Müzikali | Biraderler Yapım

Yılın En Başarılı Yerel Tiyatrosu: Rapunzel Mardin | Tiyatral Mardin Topluluğu

Yılın En Başarılı Dekor Tasarımı: Şenol Önder | Kafatası | Şişli Tiyatrosu

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Canan Göknil | Savaş ve Barış | İBB Şehir Tiyatroları

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter | 39 Buçuk Basamak | Tiyatroadam

Yılın En Başarılı Oyun Müziği: Ferit Odman | Override | DasDas & Oji Tiyatro