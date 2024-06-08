'49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri' açıklandı
Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına kurulup, çalışmalarını aralıksız olarak 49 yıldır sürdüren Türkiye'nin en uzun soluklu ödül kuruluşunun belirlediği '2023-2024' tiyatro dönemi kazananları açıklandı
Kurucu başkan Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel, Ahmet Duman'dan oluşan ''İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu'', 2023-2024 tiyatro döneminde gerçekleştirilen performanslar arasında yaptığı değerlendirmeler sonucu, ödül alacak kurum ve kişileri belirledi.
Ödüllerin sahipleri ile buluşacağı tören tarihi ve yeri, yeni sezonda basın yolu ile duyurulacak.
Bu değerlendirmeye göre ödül alanların listesi;
Onur Ödülü: Dr. Mehmet Alev Coşkun | Gazeteci, Yazar
Emek (Kadın) Ödülü: Işık Yenersu | Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı
Emek (Erkek) Ödülü: Murat Karasu | Yönetmen, Oyuncu
Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü: Ayşe Emel Mesçi | Yönetmen, Oyuncu
Nadide Küntay Özel Ödülü: Ayşen İnci | Oyuncu, Yönetmen, Yazar, Eğitmen
İsmet Küntay Özel Ödülü: Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi | İBB Şehir Tiyatroları
Seçici Kurul Özel Ödülü: Devlet Ana | Ankara Devlet Tiyatrosu
Yılın En Başarılı Oyun Yazarı: Yıldırım Fikret Urağ | Otelde | SanArt Yapım ve Organizasyon
Yılın En Başarılı Yönetmeni: Hakkı Kuş | Karar | Tekirdağ Şehir Tiyatroları
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Zuhal Olcay | Kel Diva | Oyun Atölyesi
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Berkay Ateş | Uykusuz Bir Rüya, Salim | D22
Yılın En Başarılı Genç Kadın Oyuncusu: Büşra Şensoy | Montaigne | Oda Tiyatrosu - ApplausHaus
Yılın En Başarılı Genç Erkek Oyuncusu: Murat Göçmez | Ölümün Tersi Arzudur | Kadıköy Emek Tiyatrosu
Yılın En Başarılı Yapımı:
Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı | ba- Tiyatro ve H6 Act
Yılın En Başarılı Uluslararası Yapımı: Romeo ve Juliet | Devlet Tiyatroları - Megaron ve Lykofos
Yılın En Başarılı Komedi Yapımı: Pembe Pırlantalar | Epizot Görsel Sanatlar
Yılın En Başarılı Tek Kişilik Oyunu: Nihan Doğa | Disko Topu | Lemur Company
Yılın En Başarılı İlk Yapımı: Bay Samir | Kozmopolitan Tiyatro
Yılın En Başarılı Özgün Yapımı: Büyük Zarifi Apartmanı | İstos Sahne
Yılın En Başarılı Çocuk - Gençlik Oyunu: Dolap - Distopik Gençlik Müzikali | Biraderler Yapım
Yılın En Başarılı Yerel Tiyatrosu: Rapunzel Mardin | Tiyatral Mardin Topluluğu
Yılın En Başarılı Dekor Tasarımı: Şenol Önder | Kafatası | Şişli Tiyatrosu
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Canan Göknil | Savaş ve Barış | İBB Şehir Tiyatroları
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter | 39 Buçuk Basamak | Tiyatroadam
Yılın En Başarılı Oyun Müziği: Ferit Odman | Override | DasDas & Oji Tiyatro