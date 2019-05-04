Türkiye'nin en büyük örtü altı çilek yetiştiricisi olan Aydın'da Çilek Festivali başladı. 1940'ta portakal panayırı olarak başlayan festival, yarım asırı geride bıraktı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi ve Atça beldesi, festival coşkusu yaşıyor. "50'nci Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa Çilek, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali bu görüntülerle başladı.Aydın milletvekilleri ve protokol üyelerinin de katıldığı törenlerde Atatürk anıtına çelenk konuldu. İlçede 1985 yılında başlayan örtü altı çilek üretimi bugün 20 bin dekara ulaştı.Üretimin yüzde 70'i başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge'nin de önemli bir uyarısı vardı.Festivale katılım yoğun oldu.Gürcistan, Bosna-Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı ekiplerin halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü.Çilek konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. Açılış töreni, çilek çeşitlerinin tadına bakılmasıyla sona erdi.Festival, halk konserleriyle devam etti.