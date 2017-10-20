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54. Ulusal Yarışma başlıyor

Uluslararası Antalya Film Festivali’nden Ulusal film yarışması kaldırılınca, İstanbul’da sinemacılar harekete geçti. Beyoğlu’nda festival düzenledi.

54. Ulusal Yarışma başlıyor

Antalya’da bu yıl 54’üncüsü yapılacak Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ‘ulusal film yarışması kategorisi’ olmayacak. Ancak Türk sinemasına gönül verenler boş durmadı, kolları sıvadı. İstanbul’da festival düzenlendi. Ulusal Yarışma, Antalya’yla aynı zamanda.

Sinemacılar, İstanbul’dan “Bir gün yine döneceğim o şehre” diyerek yola çıktılar. Antalya’da da Modern Zamanlar Sinema Derneği, festival ‘bizimdir’ dedi.

Derneğin Sanat Yönetmeni, Sinema Yazarı Tuncer Çetinkaya, kenti Hollywood ünlülerine açan fakat ulusal sinemaya kapatanları eleştirdi.

Çetinkaya, "yerimiz Ulusal Sinema’nın yanı" dedi.



HABER: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK  KAMERA: DEVRİM AŞKIN KARASOY
ulusal.com.tr

Etiketler; #uluslararası antalya film festivali
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