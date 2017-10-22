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54. Uluslararası Antalya Film Festivali başladı

54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali, düzenlenen açılış galasıyla başladı. Festival'de "Onur Ödülleri" sahiplerini de buldu.

54. Uluslararası Antalya Film Festivali başladı

54. Uluslararası Antalya Film Festivali başladı.

Sinema dünyasının ünlü isimleri, EXPO 2016 Kongre Merkezi'nde kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi. 

Açılış törenine, Juliet Livis, Christopır Walkın, Erhan Yazıcıoğlu, Suzan Avcı ve Fadik Sevin Atasoy katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaptı.

Gecede; Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır ve Erkan Aktaş ile ABD'li oyuncu Christopher Walken'e "onur ödülü" verildi.

Geçen yıl festivalin kapanış tarihinden bugüne kadar hayatını kaybeden, sinema emekçileri de unutulmadı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya film festivali
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