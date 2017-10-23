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54. Uluslararası Antalya Film Festivali sorunlarla sürüyor

54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali sorunlarla sürüyor. Film gösterileri boş salona yapıldı. Bazı alt yazılı filmlerde ise çeviri hataları tepkilere neden oldu. İnsan Seli adlı belgesel filmin gösterimi yarıda kaldı. Festivale ilgi de yok denecek kadar az.

54. Uluslararası Antalya Film Festivali sorunlarla sürüyor

15 Temmuz Özel Film Gösterimi kapsamında, Kurtlar Vadisi Vatan Filmi, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gösterildi. Filme vatandaşlar ilgi göstermedi. Film yaklaşık 15 kişi tarafından izlenildi.

Festivalde yarışma filmlerinden Çinli sanatçı Ai Wei Wei'nin İnsan Seli isimli belgesel filmi de Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezin'de gösterildi.

Gösterim sırasında filmin Türkiye ile ilgili kısmındaki bir röportajda "Türkiye de Suriyeliler için bir şey yaptı" ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine seyirciler, Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeliyi misafir ettiğini belirterek, tepki gösterdi.

Filmde görüntü, ses ve altyazı uyumsuzluğu sorunu da yaşandı. Röportajı veren kişinin konuşmasının alt yazısında PKK'lı teröristlerin "Gerilla" olarak yazılması üzerine tepkiler giderek arttı. Tepkiler üzerine film yarıda kesildi.

Festival ile ilgili sorunlar bu kadarla da kalmadı. Filmler belirtilen saatlerinde gösterilemedi.

Vatandaşlar Altın Portakalı geri istiyor.



HABER: MESUT TÖRÜN- KAMERA DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK
ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #antalya film festivali
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