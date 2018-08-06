Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, bin 500 tonluk hamam bir bütün olarak yerinden söküldü ve tekerlekler üzerinde taşındı. Yaklaşık 800 yıllık Artuklu hamamı, dünyada tek parça olarak taşınan en eski tarihi yapı oldu.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dünyada eşine az rastlanır bir taşıma işlemi yapıldı. bin 200'lü yıllardan kalma tarihi Artuklu hamamı, bir bütün olarak yerinden söküldü. Bin 500 tonluk yapı tekerlekler üzerine konularak yeni yerine taşındı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yolculuk 6 saat sürdü.



Batman Valisi Ahmet Deniz, tarihi eser çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu söyledi.



Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, geçen yıl bin 200 ton ağırlığındaki 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdıklarını belirtti.



Zeynel Bey türbesi geçen yıl dünyada tek parça olarak taşınan en eski tarihi yapı ünvanını kazanmıştı. Şimdi bu ünvan, hem daha ağır, hem de eski olan Artuklu hamamına geçti.



Batman'ın Hasankeyf ilçesi, sayısız tarihi eserle dolu bir dünya mirası. Ancak Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak olan ilçedeki eşsiz tarihi eserler birer birer taşınıyor. Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı'nın ardından 6 eser daha Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak.





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