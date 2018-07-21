Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ve 1 ay süren 57'nci Uluslararası Bursa Festivali'nin son gününde ünlü sanatçı Teoman sahne aldı.Kaynak: DHA
Teoman hayranları Açıkhava Tiyatrosu'nun tamamını doldururken, yer bulamayan birçok Bursalı ise konseri ayakta takip etti.
Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Teoman, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
TEOMAN KİMDİR?
Teoman Yakupoğlu, 1967 doğumlu rock müzik sanatçısı. Türk rock müziğinin en başarılı bestecilerinden ve söz yazarlarından biri olarak kabul edilen müzisyen, ilk albümü “Teoman“ın piyasaya çıkmasından itibaren sürekli olarak yükselen bir başarı grafiği çizdi. Sinemaya duyduğu ilgi ise onu yapımcılığa ve senaristliğe itti.
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