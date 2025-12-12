6. Esenler Film Festivali’nin Jürileri Belli Oldu!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ile Esenler Belediyesi tarafından hayata geçilen 6. Esenler Film Festivali’nin jüri başkanlığını usta yönetmen Reis Çelik üstleniyor.

Çelik’in başkanı olduğu yarışma jürisinde bu yıl; Türk sinemasının son yıllarda çekilmiş önemli filmlerinden Kuru Otlar Üstüne, Kalandar Soğuğu, Hayat gibi pek çok yapımın görüntü yönetmenliğini yapmış ülkemizin yetiştirdiği önemli görüntü yönetmenlerinden biri olan Cevahir Şahin; kadın meseleleri, sinema ve şehircilik üzerine pek çok kitap kaleme alan, aktivist kimliğiyle de gazeteci, yazar ve eleştirmen Cihan Aktaş; yurt içinde ve yurt dışında pek çok tiyatro oyunu, sinema filmi ve sayısız dizide rol almış, geniş yelpazede bir filmografisi olan ve güçlü anlatımı ile hafızalara kazıdığı karakter ile pek çok ödül kazanmış oyuncu Hakan Karsak ile yönetmen, oyuncu ve komedyen kimliğiyle Türk ve Alman tiyatrolarında sahne alan, bir çok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan ve kariyerini ödüllerle taçlandıran oyuncu Nursel Köse yer alıyor.

10 filmin yer aldığı yarışma bölümünde; en iyi filme 60 bin TL, ikinci filme 50 bin TL, üçüncü filme 40 bin TL, bu yıl ilk kez verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filme 30 bin TL ve önceki yıllarda olduğu gibi finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme de 10’ar bin TL gösterim telifi olmak üzere toplam 240 bin TL ödül dağıtılacak.

SEKTÖR PROFESYONELLERİNİ BULUŞTURAN JÜRİ

Festivalin Yapım Destek Bölümü’nün jürisinde ise bu yıl; uzun metraj film projeleri ile ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller alan yönetmen ve senarist Erkan Tahhuşoğlu; toplumsal duyarlılığı yüksek filmleriyle tanınan, “Büyük Adam Küçük Aşk”, “Saklı Hayatlar” gibi yapımlarıyla Türk sinemasının derinlikli hikâye anlatıcıları arasında yer alan ulusal ve uluslararası pek çok ödül sahibi yönetmen ve senarist Handan İpekçi ile yaptığı pek çok filmin kurgusu ile ulusal ve uluslararası festivallerde ödül kazanmış ayrıca akademik çalışmaları bulunan kurgu yönetmeni Naim Kanat yer alıyor. Esenler Film Festivali’nin ‘Yapım Destek Bölümü’nde; kısa film projelerine nakdî ve aynî destek sağlamak, yeni projelerin hayata geçirilmesine yardımcı olmak, genç sinemacıların yaratıcı fikirlerini görünür kılmak ve sektörün gelişimine uzun vadeli katkı sağlamak amaçlanıyor.

Destek bölümünde, finale kalan projeler arasından jüri tarafından seçilecek 3 projenin her birine 120 bin TL para ödülü verilecek. Festival, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kamera ekipman, post prodüksiyon, ışık, ses ve afiş desteğiyle de sinema sektörüne verdiği katkıları sürdürecek.

Kısa Film Yapım Destek Bölümü’nde finale kalan projeler arasından seçilecek olanlara; İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği, Flod Post Color Desteği, Flod Post Kurgu Desteği, Holylight Işık Ekipman Desteği, Aytekin Sound Ses Ekipman Desteği ve Dart Duvar Afiş Ödülü Desteği olmak üzere altı farklı alanda ayni ödül verilecek.