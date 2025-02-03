67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri'nin 67'ncisi, Los Angeles’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin en çok konuşulan isimleri arasında 11 dalda aday gösterilen Beyoncé ve “Not Like Us” ile büyük başarı yakalayan Kendrick Lamar yer aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 1

BEYONCE TARİHE GEÇTİ

Grammy.com'un yazısına göre, ünlü şarkıcı Beyoncé, "Cowboy Carter" albümüyle "Yılın Albümü" ödülüne layık görülerek bir kez daha adını Grammy tarihine yazdırdı. Aynı albümde yer alan "Texas Hold 'Em" şarkısı ise "Yılın Şarkısı" ödülünü kazandı. 

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 2

Bu başarıyla birlikte Beyoncé, toplamda 35 Grammy ödülü kazanarak müzik tarihindeki en çok Grammy ödülü alan sanatçı unvanını pekiştirdi.

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 3

KENDRICK LAMAR'DAN BÜYÜK ZAFER

Rap müziğin güçlü isimlerinden Kendrick Lamar, Drake’e gönderme yaptığı "Not Like Us" şarkısıyla "Yılın Kaydı" ödülünü kazandı.

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 4

Aynı zamanda "En İyi Rap Şarkısı" ve "En İyi Rap Performansı" ödüllerinin de sahibi oldu.

Lamar, sahnede yaptığı konuşmada hayranlarına teşekkür ederek, hip-hop kültürüne olan katkılarının süreceğini belirtti.

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 5

CHAPPEL ROAN "EN YENİ SANATÇI" SEÇİLDİ

Son dönemde büyük çıkış yapan Chappell Roan, 2024 yılında müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Genç sanatçı, "En Yeni Sanatçı" ödülünü kazanarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 6

İŞTE 67'NCİ GRAMMY ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR:

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 7

YILIN KAYDI

Not Like Us (Kendrick Lamar)

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 8

YILIN ALBÜMÜ

Cowboy Carter (Beyonce)

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 9

YILIN ŞARKISI

Texas Hold 'Em (Beyonce)

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 10

YILIN PRODÜKTÖRÜ

Daniel Nigro

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 11

EN YENİ SANATÇI

Chappell Roan

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 12

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Alligator Bites Never Heal (Doechii)

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 13

EN İYİ RAP ŞARKISI

Not Like Us (Kendrick Lamar)

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 14

EN İYİ RAP PERFORMANSI

Not Like Us (Kendrick Lamar)

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 15

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

11:11 (Deluxe) (Chris Brown)

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 16

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Now and Then (The Beatles)

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 17

EN İYİ POP SOLO PERFORMANSI

Sabrina Carpenter – Espresso

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 18

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 19

EN İYİ POP DUO/GRUP PERFORMANSI 

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 20

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYIT

Justice & Tame Impala – Neverender

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 21

EN İYİ DANS POP KAYIT

Charli XCX – Von Dutch

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 22

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM

Charli XCX – Brat

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67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu - Resim: 23

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

Cowboy Carter (Beyonce)

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