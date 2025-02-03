67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Müzikte yılın en iyileri belli oldu
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri'nin 67'ncisi, Los Angeles’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin en çok konuşulan isimleri arasında 11 dalda aday gösterilen Beyoncé ve “Not Like Us” ile büyük başarı yakalayan Kendrick Lamar yer aldı.
BEYONCE TARİHE GEÇTİ
Grammy.com'un yazısına göre, ünlü şarkıcı Beyoncé, "Cowboy Carter" albümüyle "Yılın Albümü" ödülüne layık görülerek bir kez daha adını Grammy tarihine yazdırdı. Aynı albümde yer alan "Texas Hold 'Em" şarkısı ise "Yılın Şarkısı" ödülünü kazandı.
Bu başarıyla birlikte Beyoncé, toplamda 35 Grammy ödülü kazanarak müzik tarihindeki en çok Grammy ödülü alan sanatçı unvanını pekiştirdi.
KENDRICK LAMAR'DAN BÜYÜK ZAFER
Rap müziğin güçlü isimlerinden Kendrick Lamar, Drake’e gönderme yaptığı "Not Like Us" şarkısıyla "Yılın Kaydı" ödülünü kazandı.
Aynı zamanda "En İyi Rap Şarkısı" ve "En İyi Rap Performansı" ödüllerinin de sahibi oldu.
Lamar, sahnede yaptığı konuşmada hayranlarına teşekkür ederek, hip-hop kültürüne olan katkılarının süreceğini belirtti.
CHAPPEL ROAN "EN YENİ SANATÇI" SEÇİLDİ
Son dönemde büyük çıkış yapan Chappell Roan, 2024 yılında müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Genç sanatçı, "En Yeni Sanatçı" ödülünü kazanarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
İŞTE 67'NCİ GRAMMY ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR:
YILIN KAYDI
Not Like Us (Kendrick Lamar)
YILIN ALBÜMÜ
Cowboy Carter (Beyonce)
YILIN ŞARKISI
Texas Hold 'Em (Beyonce)
YILIN PRODÜKTÖRÜ
Daniel Nigro
EN YENİ SANATÇI
Chappell Roan
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Alligator Bites Never Heal (Doechii)
EN İYİ RAP ŞARKISI
Not Like Us (Kendrick Lamar)
EN İYİ RAP PERFORMANSI
Not Like Us (Kendrick Lamar)
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
11:11 (Deluxe) (Chris Brown)
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
Now and Then (The Beatles)
EN İYİ POP SOLO PERFORMANSI
Sabrina Carpenter – Espresso
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
EN İYİ POP DUO/GRUP PERFORMANSI
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYIT
Justice & Tame Impala – Neverender
EN İYİ DANS POP KAYIT
Charli XCX – Von Dutch
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM
Charli XCX – Brat
EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ
Cowboy Carter (Beyonce)