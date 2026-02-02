68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

"En İyi Musica Urbana Albümü" ödülünü almak üzere sahneye çıkan Bad Bunny ise konuşmasına "ICE OUT" (ICE DIŞARI) sözleriyle başladı ve salondan büyük alkış aldı. Ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Biz vahşi değiliz. Hayvan değiliz. Uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız. Nefret, daha fazla nefretle güçlenir. Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir, bu yüzden lütfen farklı olmamız gerekiyor. Eğer mücadele edeceksek, bunu sevgiyle yapmalıyız. Onlardan nefret etmiyoruz; halkımızı seviyoruz, ailemizi seviyoruz. Yapılması gereken yol bu. Tanrı’ya teşekkür etmeden önce şunu söyleyeceğim: ICE OUT. Lütfen bunu unutmayın"