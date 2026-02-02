68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının kalbi Los Angeles'ta attı. 68. Grammy Ödülleri'nde ilkler yaşanırken, ödül heyecanı yerini zaman zaman sert politik mesajlara bıraktı.
ABD müzik endüstrisinin en prestijli organizasyonu kabul edilen ve ABD Kayıt Akademisi tarafından verilen 68. Grammy Ödülleri, Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da gerçekleştirildi.
Komedyen Trevor Noah’nın sunuculuğunu üstlendiği görkemli gecede; Justin Bieber, Lady Gaga, Bruno Mars ve Slash gibi dünyaca ünlü isimler sahne şovlarıyla izleyicileri büyüledi.
Toplam 95 kategoride ödülün dağıtıldığı törenin yıldızı ise Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny oldu. Sanatçı, "Deb Tirar Ms Fotos" albümü ile "Yılın Albümü" ödülünü kazanarak, bu kategoride tamamen İspanyolca bir albümle zafere ulaşan ilk isim olarak tarihe geçti.
Bad Bunny aynı albümle "En İyi Msica Urbana Albümü" ve "En İyi Küresel Müzik Performansı" ödüllerini de evine götürdü.
Gecede öne çıkan diğer isimler arasında Billie Eilish ve Lady Gaga yer aldı. Billie Eilish, seslendirdiği "Wildflower" ile yılın şarkısı ödülüne uzanırken; Lola Young, "Messy" ile en iyi solo pop performans ödülünün sahibi oldu.
Lady Gaga, "Mayhem" ile en iyi pop vokal albümü, "Abracadabra" ile de en iyi dans-pop kaydı dallarında ödüle layık görüldü. İngiliz yıldız Olivia Dean ise en iyi yeni sanatçı seçildi.
Farklı müzik türlerinde rekabetin kızıştığı törende, Kendrick Lamar "GNX" çalışmasıyla en iyi rap müzik albümü seçilirken, "TV Off" parçasıyla Lefty Gunplay ile birlikte en iyi rap şarkısı ödülünü aldı. Pop ikili/grup performansı kategorisinin galibi "Defying Gravity" ile Cynthia Erivo ve Ariana Grande oldu.
R&B dalında Leon Thomas "Mutt" ile en iyi albüm ödülüne layık görülürken, Turnstile "Never Enough" ile en iyi Rock albümü ödülünü kazandı. Dans pistlerinin favorisi FKA twigs ise "Eusexua" ile en iyi dans/elektronik müzik albümü ödülünün sahibi oldu.
Rock kategorisinde Yungblud "Changes" ile en iyi performansı sergilerken, metal müzik dalında ödül "Birds" ile Turnstile’a gitti. Kehlani, "Folded" eseriyle hem en iyi R&B performansı hem de en iyi R&B şarkısı ödüllerini topladı. Alternatif müziğin efsane grubu The Cure, "Songs of a Lost World" albümüyle en iyi alternatif müzik albümü, "Alone" parçasıyla da en iyi alternatif müzik performansı dallarında ödül kazandı.
Teknik ve prodüksiyon dallarında Doechii "Anxiety" ile en iyi müzik videosu ödülünü alırken, Cirkut yılın yapımcısı, Amy Allen yılın şarkı sözü yazarı seçildi. Gecenin en ilginç anlarından biri ise Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama’nın en iyi sesli kitap kategorisinde ödül kazanması oldu
SAHNEDEN 'ICE' PROTESTOSU YÜKSELDİ
Ödül törenine asıl damgasını vuran gelişme, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının politikalarına yönelik tepkiler oldu. En iyi yeni sanatçı seçilen Olivia Dean, ödül konuşmasında köklerine vurgu yaparak, "Burada, bir göçmenin torunu olarak duruyorum. Evet, ben cesaretin bir ürünüyüm ve bence o insanlar kutlanmayı hak ediyor. Birbirimiz olmadan hiçbir şeyiz" dedi.
"En İyi Musica Urbana Albümü" ödülünü almak üzere sahneye çıkan Bad Bunny ise konuşmasına "ICE OUT" (ICE DIŞARI) sözleriyle başladı ve salondan büyük alkış aldı. Ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Biz vahşi değiliz. Hayvan değiliz. Uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız. Nefret, daha fazla nefretle güçlenir. Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir, bu yüzden lütfen farklı olmamız gerekiyor. Eğer mücadele edeceksek, bunu sevgiyle yapmalıyız. Onlardan nefret etmiyoruz; halkımızı seviyoruz, ailemizi seviyoruz. Yapılması gereken yol bu. Tanrı’ya teşekkür etmeden önce şunu söyleyeceğim: ICE OUT. Lütfen bunu unutmayın"
Billie Eilish de sahnede yaptığı konuşmada, "Şu anda ne söyleyeceğimi ve ne yapacağımı bilmek gerçekten çok zor. Ve bence mücadele etmeye, sesimizi yükseltmeye ve protesto etmeye devam etmemiz gerekiyor. Seslerimiz gerçekten önemli ve insanlar önemli" şeklinde konuştu.