"69. Sait Faik Hikaye Armağanı" kısa listesi belli oldu

Bu yıl 69'uncusu gerçekleştirilen yarışmanın kısa listesinde Ayşegül Devecioğlu'nun "Anatomi Dersi", Nermin Yıldırım'ın "Bavula Sığmayan", Birgül Yansın Aslanoğlu'nun "Debbağ", Ekin Kadir Selçuk'un "Gençlik Güzel Şey", Melike Koçak'ın "Hiçkuşu", Murat Çelik'in "Kışın Herkes Dürüsttür", Mehmet Can Şaşmaz'ın "Korkma, Güzel Rüyalar da Var", Doğan Yarıcı'nın "Miyop", Ömür İklim Demir'in "Mutedil Dalgalı" ve Asil Çam'ın "Ölümlünün Yaşam Fragmanları" adlı eserleri seçildi.