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7. Kayseri Film Festivali başvuruları başladı

Film sahipleri ilgili yarışmalar için 11 Ekim'e kadar Kayseri Film Festivali'ne başvuru yapabilecek

7. Kayseri Film Festivali başvuruları başladı

Anadolu Sinemacılar Derneğince bu yıl 7.'si düzenlenecek Kayseri Film Festivali'ne başvuruları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festival 13-16 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında ulusal uzun metraj, kısa kurmaca ve belgesel filmler yarışacak.

Film sahipleri ilgili yarışmalar için 11 Ekim'e kadar Kayseri Film Festivali'ne başvuru yapabilecek.

Festivalde "En İyi Ulusal Uzun Metraj" filme 30 bin, "En İyi Kısa Kurmaca" ile "En İyi Belgesel" filme de beşer bin lira ödül verilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #sinema #film #7. Kayseri Film Festivali
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