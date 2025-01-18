7 ülkeden 58 öğrencinin eserleriyle Ebru sergisi Ankara’da açıldı

Ankara’da, 7 farklı ülkeden gelen 58 öğrencinin geleneksel Türk sanatlarıyla buluştuğu ebru sergisi açıldı. CSO Ada Ankara'da düzenlenen sergide, ebru, hat ve minyatür sanatlarını içeren toplamda 86 eser sergilendi. Sergi, Türkiye, Avusturya, Endonezya, Fransa, Kazakistan, Tunus ve Türkmenistan gibi farklı kültürlerden gelen öğrencilerin çalışmalarına yer verdi.

Duygu Orak Sanat Merkezi tarafından hazırlanan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün işbirliğiyle gerçekleştirildi. Serginin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, geleneksel sanatların korunmasının önemine vurgu yaparak, bu sanatların geleceğe aktarılmasının temel görevleri arasında olduğunu belirtti.

Terzi, "Geleneksel sanatlar kısmını çok önemsiyoruz, ardımızda burada güzel bir hikaye bırakmak istiyoruz. Güzel sanatlarla alakalı nasip olursa hem Kültür Yolu Festivali çerçevesi içerisinde, hem de kültür yolunun gitmediği illerde geleneksel sanatlar festivalleriyle toplumun pek çok kesimiyle buluşmaya devam edeceğiz. Birimimizin en önemli işi geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması." diye konuştu. Terzi, 2025 Kültür Yolu Festivali'nin 5 Nisan'da Adana'da başlayıp 180 gün boyunca süreceğini ve bu yıl 20 farklı şehirde yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanacağını bildirdi.

EBRU SANATINDA 20 YILLIK TECRÜBE

Serginin en önemli isimlerinden biri olan ebru sanatkarı Duygu Orak, 20 yıldır geleneksel ebru sanatını icra ettiğini ve genç sanatçılar yetiştirmeye devam ettiğini anlattı. Orak, ebru sanatının farklı türlerinin her birinin büyük emek ve özen gerektirdiğini, bu eserlerin de iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını ifade etti.

Geleneksel Türk sanatlarını tanıtmayı amaçlayan sergi, 2 Şubat’a kadar CSO Ada Ankara'nın Fuaye alanında ziyaret edilebilecek.