7. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, ülkemizin ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İzmir’de bir araya getirecek.

Bu yıl 7.’si düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali 15 – 20 Eylül tarihleri arasında edebiyat dünyasının önemli isimlerini İzmir'de buluşturacak. Festival, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle “Edebiyat Cumhuriyettir” temasıyla 15 Eylül’de saat 19.00’da Agora Arkeolojik Kazı Alanı'ndaki açılış töreni ile başlayacak.

Direktörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı festivalin onur konuğu sanatçısı İnci Aral olacak. Ülkenin ve dünyanın dört bir köşesinden pek çok ünlü yazar ve edebiyatçıya ev sahipliği yapacak festivalde kentin farklı bölgelerinde panel, söyleşi, şiir dinletileri yapılacak ve tiyatro oyunları sahnelenecek.

SEVİLEN SANATÇILAR BU FESTİVALDE



7. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’nde bu yıl Güney Afrika, Makedonya, İran ve Almanya’dan da edebiyatçılar katılacak. Bunun yanı sıra festivalde Hüsnü Arkan, İsmail Saymaz, Erdal Güney, Özgür Zeybek, Ahmet Önel, Kaan Eminoğlu, Enver Topaloğlu, Barış İnce, İlhan Atasoy, Erol Tufan, Şermin Yaşar, Işıl Madak Kaya, Mehmet Atilla gibi birbirinden değerli isimler yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)’ın düzenleyeceği festival Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi, Gençlik Tiyatrosu, Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro, AGORA Ören Yeri ve Kültürpark’ta gerçekleşecek.

Festival ile ilgili detaylı programa www.izmir.art sitesinden ulaşılabilir.