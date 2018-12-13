Şimdi sıcacık bir röportaj ile devam ediyoruz. "Biz Bize Benzeriz" başlığı altında yazdığı 12 oyunla tiyatro severlerle buluşan usta oyuncu Yılmaz Gruda, 70 yıldır hiç bitmeyen sahne heyacanını anlattı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, "Biz Bize Benzeriz" başlığı altında yazdığı 12 oyunu, Beyoğlu'ndaki Sadri Alışık Tiyatrosu Çolpan İlhan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.



Oyunun Genel Sanat Yönetmeni aynı zamanda Yılmaz Gruda'nın kızı olan Elvan Gruda.



10 kişilik bir ekibin çalıştığı oyun, günümüz kabare tiyatrolarına benzemeyen, iddialı bir oyun.



Gruda, son dönemde "kabare" adı altında sahnelenen eserlerin bir konuyu işlediğine ve kabarenin önemli ögelerini barındırmadığına dikkati çekti.



Bir saat 20 dakikada 12 oyun sahneleyen usta oyuncu hiç bitmeyen sahne heyecanını anlattı.



Eserde Yılmaz Gruda'nın yanı sıra Ceyda Yücesan, Serdar Ayyıldız, Ersin Arıcı, Yağmur Çağlan, Songül Mercan, Erhan Sefacı, Emre Gruda ve Gamze Acı da rol alıyor. Oyun, 15 Aralık'ta bir kez daha sahnelenecek.



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