78. yaş gününde acı haber: Muazzez Abacı hayatını kaybetti! Muazzez Abacı kimdir?

Abacı, ilk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile yaptı ve bu evlilikten doktor olan Saba adında bir kızı dünyaya geldi. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile evlenen sanatçı, iki yıl süren bu evliliğin ardından ayrıldı. Ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile 1980 yılında evlenip 1983’te boşanan çift, 1986’da yeniden evlenmiş ve 1993’te ikinci kez yollarını ayırmıştır.