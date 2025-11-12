78. yaş gününde acı haber: Muazzez Abacı hayatını kaybetti! Muazzez Abacı kimdir?
ABD'de kızını ziyaret ederken 5 Kasım'da kalp krizi geçiren ve yoğun bakıma alınan 'devlet sanatçısı' Muazzez Abacı'dan acı haber geldi; usta sanatçı 78. doğum gününde yaşamını yitirdi.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Hicran Muazzez Abacı (12 Kasım 1947, Ankara) hayatını kaybetti.
Sanatçı, 5 Kasım'da kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirmişti.
Hastaneye kaldırılan sanatçıya stent takıldığı ve normal odaya alındığı açıklanmıştı. Ancak daha sonra, sanatçının böbreklerinde komplikasyon oluştuğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceği belirtilmişti.
Usta sanatçı, 12 Kasım'da, tam 78. yaş gününde vefat etti.
Müzik kariyerine 1966 yılında Ankara Radyosu’na girerek adım atan sanatçı, kısa sürede dikkat çekti.
Abacı, 1973’te Kervan Plak etiketiyle yayımlanan “Bir Sen Kaldın İçimde” adlı ilk plağıyla müzik dünyasına resmen giriş yaptı. Klasik Türk Müziği’ni geniş kitlelere sevdirmeyi başaran isimlerden biri olan Abacı, güçlü sahne performanslarıyla İstanbul gazinolarının en aranan assolistlerinden biri haline geldi.
“ŞAKAYIK” VE “VURGUN” İLE HAFIZALARA KAZINDI
Muazzez Abacı, sanat hayatı boyunca birçok 45’lik ve LP kaydına imza attı. 1980’li yıllarda yayımladığı “Şakayık” albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, 1990 yılında sözleri Cemal Safi’ye, bestesi Selçuk Tekay’a ait olan “Vurgun” şarkısıyla müzik kariyerinin zirvesine ulaştı.
Türk müziğine yaptığı katkılar nedeniyle Muazzez Abacı, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tavsiyesiyle “Devlet Sanatçısı” unvanını aldı.
2000’li yılların başlarında müzikten bir süre uzaklaşan Abacı, 2007’de “Hayalin İçin Söyle” adlı televizyon programında jüri üyeliği yaparak ekranlara döndü.
Sanatçı, 2011 yılında Gönül Yazar ile birlikte Snickers reklamında rol alarak ilk ve tek reklam projesine imza attı.
Abacı, ilk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile yaptı ve bu evlilikten doktor olan Saba adında bir kızı dünyaya geldi. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile evlenen sanatçı, iki yıl süren bu evliliğin ardından ayrıldı. Ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile 1980 yılında evlenip 1983’te boşanan çift, 1986’da yeniden evlenmiş ve 1993’te ikinci kez yollarını ayırmıştır.
Muazzez Abacı, 1970’lerden 2000’lere uzanan müzik kariyerinde çok sayıda albüm yayımladı.
Stüdyo albümleri:
1974: Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar - (Kervan Plak)
1975: Muazzez Abacı Söylüyor - (As Plak)
1975: Ölümsüz Eserlerle Muazzez Abacı - (As Plak)
1978: Dönüş - (Yavuz Asöcal)
1981: Yasemen - (Yavuz Asöcal)
1982: Muazzez Abacı Söylüyor - (Türküola)
1983: Sevdiklerinizle Muazzez Abacı 83 - (Yavuz Asöcal)
1986: Geceler - (Harika MC)
1986: Şakayık - (Yavuz Asöcal)
1987: Söyleme Bilmesinler - (Uzelli)
1989: Felek - (Fono Müzik)
1990: Vurgun - (Yaşar Kekeva)
1991: Sensiz Olmadı - (Yaşar Kekeva)
1992: Efendim - (Raks Müzik)
1993: Musikinin Altın Çağı Vol.1 - (Raks Müzik)
1993: Musikinin Altın Çağı Vol.2 - (Raks Müzik)
1994: Kar Yangınları - (Raks Müzik)
1994: Güller Arasında - (Harika MC)
1995: Tutkunum - (Fono Müzik)
1998: Tövbe Allahım - (Klip Müzik)
1998: Cesaretim Var - (Klip Müzik)
1998: Muazzez Abacı & Zeki Müren - (Klip Müzik)
2001: Hükümlüyüm - (Klip Müzik)
2013: Bir Efsanedir - (Yavuz Müzik)
2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı - (DMC & GNL)
2018: Sezen'imin Şarkıları - (DMC)
Bazı 45'likleri:
1973: Muazzez Abacı - Bir Sen Kaldın İçimde (İlk Plağı)
1973: Muazzez Abacı - Silemezler Gönlümden
1974: Muazzez Abacı Midi Long Play
1974: Muazzez Abacı - Akşam Dönüşü Geçtim
1974: Muazzez Abacı - Yine Neş'eyi Muhabbet
1975: Muazzez Abacı - Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım
Yer aldığı diğer albümler
1992: Sev Dünyayı - (Raks Müzik)
2016: İşte Benim Zeki Müren - (DMC)