Bursa'daki Aktopraklık Höyüğü, 3 farklı köyü ile ziyaretçilerini 8 bin 500 yıl öncesine götürüyor. Höyükte binlerce yıl öncesine göre düzenlenmiş kulübelerin yanı sıra 200 yıllık ahşap evlerden oluşturulan köy ziyeretçilerini zamanda yolculuğa çıkıyor.

Zamanda yolculuk yapmak isteyen, tarihi, arkeolojiyi sevenler için Türkiye'deki en güzel adreslerinden biri Bursa'daki Aktopraklık Höyüğü.



Kazı çalışmalarının 15. yılının tamamlandığı Aktopraklık Höyüğü'nde elde edilen verilerle 3 farklı köy oluşturuldu.



Aktopraklık Höyüğü, Uluabat Gölü'nün doğu teraslarından birinin üzerindeki eski yerleşim merkezlerinin bulunduğu bir alan.



Alanda oluşturulan Neolitik, Kalkolitik ve Osmanlı dönemlerine ait 3 canlandırma köyüyle açık hava müzesine dönüştürüldü.



Höyüğe giden geziye önce 8 bin 500 yıllık yerleşim yerinden başlıyor. Ardından üzeri sarmaşıklarla kaplı "zaman tüneli"nden geçen ziyaretçiler, 7 bin 500 yıllık köye, son olarak da Osmanlı köyüne ulaşıyor.



Kazı alanlarında ortaya çıkarılan eşyaların replikaları da, ziyaretçilere o dönemdeki günlük hayat hakkında bilgi veriyor.



Höyük ziyaretçilerini, zamanda yolculuk yapmayı sevenleri bekliyor.



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