Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Dil Bayramı'na ilişkin, "Gençleri ve çocukları mutlaka bu bayramların içerisine dahil etmeliyiz. Onların alanlarına gitmek suretiyle, bayramlaşmayı onlarla yapmayı gündemimize almamız lazım. Bizim muhatap kitlemiz, gözümüzün bebeği yeni yetişen nesillerdir." dedi.

Bakan Yardımcısı Dursun, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in katılımıyla TDK'de 86. Dil Bayramı Kutlama Töreni düzenlendi.



Burada yaptığı konuşmada Dil Bayramı'nı kutlayan Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığının görev tanımı içerisinde konularını seçtiğini ve bunlara öncelik sırası koyduğunu anlattı.



Dursun, "Benim şahsi kanaatim, bu dönemde üzerinde en çok çalışmamız, en çok seferberlik ilan etmemiz gereken konu Türk diline sahip çıkma konusudur." ifadelerini kullandı.



Türk diline sahip çıkma konusunda sadece akademik alanlarda yürütülen çalışmaların yeterli olmadığını vurgulayan Dursun, "Yeterli olmadığının en büyük delili gençlerimizin ve sokaktaki insanın Türkçemize sahip çıkma, Türkçeyi doğru kullanma noktasındaki eksikliğidir. Çok güzel akademik çalışmalar yapıyoruz, kitaplar basılıyor, sayısız tez, paneller yapılıyor ama halkımıza, sokağa mutlaka bir şekilde hitap etmemiz, onlarla iletişimi kurmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



"Topyekun seferberlik olarak ele almamız lazım"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, gençlerin kitap okumak, felsefi ve kültür ağırlıklı sohbetlere katılmak yerine teknolojik ağırlıklı ve baskılı bir ortam içerisinde bulunduklarına dikkati çekti.



Dursun, "Bu işi bir topyekun seferberlik olarak ele almamız lazım. Yani sadece görev tanımında bu iş olan biz kravatlılar olarak değil; halkın içinden gönüllülerin de bu işin içinde olması lazım. Milli Eğitim Bakanlığının mutlaka dil konusu başta olmak üzere kültür konusunu eğitimin içerisinde ilk planda ele alması lazım." diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığını da çok önemli bir paydaş olarak gördüklerinin altını çizen Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayram en çok çocuklar ve gençlerle yapılır. Biz bu bayramları büyükler olarak salonlarda birbirimizle yapmak yerine, gençleri ve çocukları mutlaka bu bayramların içerisine dahil etmeliyiz. Onların alanlarına gitmek suretiyle, bayramlaşmayı onlarla yapmayı gündemimize almamız lazım. Bizim muhatap kitlemiz, gözümüzün bebeği yeni yetişen nesillerdir.

O nesillere nasıl ulaşırız, bu toplantıları bu salonlardan nasıl onların yanlarına indiririz, bu Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığının içinde olduğu ortak eylem planıyla olur kanaatindeyim. Onun için Türkiye'nin birçok sorunu var, ben kendi baktığım yerde en büyük sorununun yeniden bir milli kültür seferberliği olması şeklinde özetliyorum."



"Türkçe aynı zamanda bir medeniyet dilidir"



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Örs de konuşmasında, 86'ncısı kutlanan Dil Bayramı'nın Türk diline emek veren herkese ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.



Dil Bayramı'nın ruhuna yaraşır birkaç noktaya değinmek istediğini vurgulayan Örs, Türkçenin geçirdiği tarihi süreç içerisinde, bugün ulaştığı zenginliği de dikkate alarak, Türkçeyi küresel çapta bilim, sanat, edebiyat ve kültür dili haline getirmenin arayışı içerisinde olduklarını vurguladı.



Örs, "Dünyada her dille kültür yaratılmıştır ama her dille medeniyet kurulamamıştır. Türkçe aynı zamanda bir medeniyet dilidir. Bölgemizi şöyle bir düşündüğünüzde, milyonlarca insanın onlarca, yüzlerce devletin bulunduğu bir coğrafyada medeniyet dili yaratabilmiş olan Türkçe dışında bir elin parmağını geçmeyecek kadar millet sayabiliriz. Bu bizim için büyük bir sorumluluk, kıvanç ve iftihardır." şeklinde konuştu.



TDK Başkanı Gülsevin ise konuşmasında Dil Bayramı'nın tarihsel sürecini anlattı. Gülsevin ayrıca TDK'nin çalışmalarına yönelik sunum gerçekleştirdi.



Törenin sonunda ATV'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programına, "Türk Diline Katkı Ödülü" verildi. Ödülü, programın sunucusu Murat Yıldırım, Bakan Yardımcısı Dursun'dan aldı.