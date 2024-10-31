9 aylık sinema seyirci rakamları belli oldu!

Türkiye'de bu yıl eylül ayı itibarıyla 14 milyon 394 bini yerli film izleyicisi olmak üzere 24 milyon 121 bin seyirci sayısına ulaşıldı.

9 aylık sinema seyirci rakamları belli oldu!
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"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na dayanan verilere göre, 2023 yılının ilk 9 ayında vizyona giren toplam 303 filmden 133'ü yerli yapım oldu. Eylül ayı itibarıyla yerli film izleyici sayısı 14 milyon 394 bin, toplam izleyici sayısı ise 24 milyon 121 bin olarak kaydedildi. Yerli filmler, bu dönemde 1 milyar 784 milyon 960 bin lira, toplamda ise 3 milyar 393 milyon 264 bin lira hasılat elde etti.

Geçen yıl ise sinemalarda toplam 31 milyon 5 bin 844 seyirci ağırlandı ve yerli film izleyici sayısı 13 milyon 716 bin 5 kişi olarak belirlendi. Ayrıca, bu yılın aynı döneminde sinema sektörüne 235 milyon 316 bin lira destek sağlandığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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