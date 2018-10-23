Mersin'de yer alan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan Yumuktepe Höyüğü'nde 9 bin yıllık mühür bulundu. Yapılan kazılarda 5 farklı yapı katı da ortaya çıkartıldı.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan, Yumuktepe Höyüğü'nde 9 bin yıllık mühür bulundu.



Milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Mersin'de yeni yapılar ortaya çıkarıldı.



Toroslar ilçesinde bulunan Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yılki kazı çalışmaları sona erdi.



25 kişilik ekibin gerçekleştirdiği kazılarda, bulunan eserler müzeye gönderildi.



Kazılarda Yumuktepe'nin tarihi hakkında ipuçları veren 5 farklı yapı katı da tespit edildi.



ulusal.com.tr

