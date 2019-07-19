Abdal müziği, UNESCO tarafından tescillenecek

Pir Sultan Abdal, Yunus Emre gibi Türk Halk Müziği'nin devlerinin hayat verdiği Kırşehir'in Abdal müziği, UNESCO tarafından tescillenme yolunda.
Kırşehir'e miras kalan bu müzik kültürü beş bin yıllık bir geçmişe sahip.
Kırşehir'in tarihi müzik mırasını fark etmemizi sağlayan bir diğer önemli halk ozanlarından biri de "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş.
Herkesin sevdiği, Neşet Baba olarak seslendiği Ertaş, Abdal müziğinin son temsilcilerinden ve dünyaya yayılmasında katkıda bulunanlardan biri.
Kırşehir Belediyesi, Kırşehir'in Abdal müziğini tescillendirmek için çalışmalara başladı. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından koruma altına alınması bekleniyor.
Bu sayede Abdal müziğinin şöhreti Kırşehir'in sınırlarını aşarak uluslarası çapta bilinirliği artması hedefleniyor.
ulusal.com.tr
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