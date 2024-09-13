ABD'de ele geçirilen 14 tarihi eser yeniden Türkiye'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 tarihi eserin daha Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

Kültürel mirasımızın en nadide parçaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığının çalışmaları sayesinde Türkiye'ye dönmeye devam ettiğinin altını çizen Bakan Ersoy, tarihi eserler hakkında bilgi verdi:

- Boubon Antik Kenti kökenli iki bronz heykel başı ve anıtsal boyutlarda bir bronz kadın heykelinin yanı sıra, çeşitli dönemlere ait seramik eserler, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançer gibi 14 arkeolojik ve etnografik eser yıllar süren çabanın ardından yeniden milletimizin kültürel mirasına katıldı.