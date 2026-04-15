ABD'den Türkiye'ye tarihi iade: Smyrna kökenli mermer heykel başı yurda döndü

Kültür varlıklarının ait olduğu topraklara kazandırılması amacıyla yürütülen uluslararası çalışmalar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir iade süreci tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'deki Smyrna Antik Kenti'ne ait mermer heykel başının Denver Sanat Müzesi'nden teslim alınarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Eser, an itibarıyla İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

DENVER SANAT MÜZESİ'NDEN GÖNÜLLÜ İADE BİLDİRİMİ

İade süreci, ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver şehrinde bulunan Denver Sanat Müzesi'nin yetkililerle iletişime geçmesiyle başladı. Müze yönetimi, koleksiyonlarında yer alan ve Anadolu kökenli olduğu belirlenen mermer heykel başını Türkiye'ye iade etmek istediklerini Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bildirdi. Müze tarafından iletilen belgelerde, eserin Smyrna Agora kazılarından elde edildiği bilgisi yer aldı. Heykel başının, 1946 ile 1948 yılları arasında İstanbul'da ABD Başkonsolosu olarak görev yapan Clarence Edward Macy'nin eşi Marie Thérèse Macy'nin malikanesinden, 1989 yılında bağış yoluyla Denver Sanat Müzesi koleksiyonuna dahil edildiği aktarıldı.

1934 TARİHLİ RAPORLA KANITLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemelerde müzenin sunduğu veriler doğrulandı. Eserin Smyrna Agora kazılarından geldiği, 1934 tarihli Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi'nde yayımlanan raporla da belgelendi. Bakanlık uzmanlarının yürüttüğü bilimsel incelemeler ve arşiv kayıtları araştırması sonucunda, eserin Anadolu kökenli olduğu ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı kesin olarak ortaya kondu. Bu tespitlerin ardından Türkiye, eserin iadesini resmî olarak talep etti ve süreç uluslararası iş birliğiyle neticelendirildi.

Son yıllarda kültür varlıkları kaçakçılığıyla mücadelede izlenen etkin politikalar sayesinde, müze ve özel koleksiyonlardan yapılan gönüllü iadelerdeki artış, bu eserin Türkiye'ye kazandırılmasıyla somut bir örnek oluşturdu.

THEODOSİUS DÖNEMİNE AİT

Mermer heykel başının bilimsel kimliğine dair ayrıntılı çalışmalar yürütüldü. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy ile Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarınca hazırlanan raporlarda eserin üslup özellikleri incelendi. İncelemelerde, heykel başının Theodosius Dönemi heykel sanatıyla ilişkili olduğu ve Efes–Smyrna bölgesinde faaliyet gösteren bir atölyede üretildiği belirlendi.

BAKAN ERSOY'DAN İADE AÇIKLAMASI

Eserin iadesini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Müjdeli bir haberimiz daha var! ABD’nin Denver kentindeki Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu bilimsel verilerle teyit edilen mermer heykel başının iadesini sağladık.1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleriyle Smyrna Agora kazılarından geldiği ve Theodosius Dönemi’ne ait olduğu belirlenen eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmıştı.Denver Sanat Müzesiyle kurulan iş birliği ve yapıcı diyalog sayesinde eserimizi evine kavuşturduk.M.S. 5. yüzyıla tarihlenen eser bugün İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.Bu süreçte emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.”

İzmir'de sergilenmeye başlanan mermer heykel başı, 25 santimetre yüksekliğe sahip. Bir erkek portresi olarak tanımlanan ve boyun kısmı kırık ile eksik durumda bulunan eserin işçiliğinde dönemin teknik detayları öne çıkıyor. Heykeldeki saç ve kaş kıvrımları keski yardımıyla işlenirken, göz bebekleri matkap darbeleri kullanılarak belirgin hale getirildi. Yüz hatlarında güçlü ifade unsurlarının tespit edildiği kısa sakallı portrede, gözlerin doğrudan izleyiciye yöneldiği görülüyor.

Türkiye’nin son yıllarda kültür varlıkları kaçakçılığına karşı uluslararası arenada yürüttüğü çalışmalar karşılık bulmayı sürdürüyor. Hayata geçirilen etkin politikaların somut sonuçları arasında, dünya genelindeki müze ve koleksiyonların gönüllü iade süreçlerine daha açık hale gelmesi yer alıyor. Smyrna kökenli mermer heykel başının Türkiye'ye iadesi de, kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılıkla mücadele alanında yürütülen bu sürecin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.